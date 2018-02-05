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Sevgililer Günü makyajı

Aşkın ve sevginin günü olarak kutlanan Sevgililer Günü’nde, sevgiline alacağın hediye ve giyeceğin kıyafet kadar özen göstereceğin bir başka detay da nasıl bir makyaj yapacağın olacak

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:23
Sevgililer Günü makyajı
Sevgililer Günü’nde makyajının da özel olmasını istiyorsan, sevgi ve aşkın rengi olan pembe ve kırmızı tonlu ürünleri tercih edebilirsin. essence, tırnakları renklendirecek ojelerden, dudaklara çekicilik katacak rujlara ve gözleri vurgulayacak farlara kadar Sevgililer Günü makyajına eşlik ediyor. Renkleri, enerjisi ve canlılığıyla essence, bu yıl Sevgililer Günü’nü özel kılacak.

Bakışlarını vurgula, dudaklarına çekicilik kat


essence’in yeni göz farı paletleri bakışlarının etkisini artıracak. Birbiriyle uyumlu 8 trend renk içeren essence all about roses göz paleti; yumuşak, uzun süre kalıcı dokusu mat, parlak ve metalik efektler sayesinde farklı görünümler yaratmana imkân sağlayacak. Kremsi yapısı ve ekstra geniş fırçasıyla essence I love crazy maskara kirpiklerini hacimlendirecek, essence 2in1 eyeliner kalemi ile de gözlerine ince ya da kalın çizgilerle istediğin vurguyu yapabileceksin. Pürüzsüz, yumuşak dokusuyla dudaklarında parlaklık yaratacak essence shine shine dudak parlatıcısı ve essence ultra last instant colour ruj’un pembe, kırmzı ve bordo tonları dudaklarına çekici bir hava katacak.


Tırnaklarda pembenin tonları


Yoğun renkleri, yüksek kapatıcılığıyla birleştiren yeni the gel essence ojeleri, jel parlaklığı ve uzun süre kalıcılığıyla gözden olacak.



essence 2in1 eyeliner kalemi fiyatı: 15.50 TL
essence all about roses göz paleti fiyatı: 20.75 TL
essence I love crazy maskara fiyatı: 14.50 TL
essence shine shine dudak parlatıcısı fiyatı: 10.25 TL
essence strobing aydınlatıcı fiyatı: 15.50 TL
essence the gel oje fiyatı: 4.5 TL
essence ultra last instant colour ruj: 11.90 TL





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