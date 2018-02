Sevgililer Günü makyajı

Bakışlarını vurgula, dudaklarına çekicilik kat



Tırnaklarda pembenin tonları

Elif Bayram

Sevgililer Günü’nde makyajının da özel olmasını istiyorsan, sevgi ve aşkın rengi olan pembe ve kırmızı tonlu ürünleri tercih edebilirsin. essence, tırnakları renklendirecek ojelerden, dudaklara çekicilik katacak rujlara ve gözleri vurgulayacak farlara kadar Sevgililer Günü makyajına eşlik ediyor. Renkleri, enerjisi ve canlılığıyla essence, bu yıl Sevgililer Günü’nü özel kılacak.essence’in yeni göz farı paletleri bakışlarının etkisini artıracak. Birbiriyle uyumlu 8 trend renk içeren essence all about roses göz paleti; yumuşak, uzun süre kalıcı dokusu mat, parlak ve metalik efektler sayesinde farklı görünümler yaratmana imkân sağlayacak. Kremsi yapısı ve ekstra geniş fırçasıyla essence I love crazy maskara kirpiklerini hacimlendirecek, essence 2in1 eyeliner kalemi ile de gözlerine ince ya da kalın çizgilerle istediğin vurguyu yapabileceksin. Pürüzsüz, yumuşak dokusuyla dudaklarında parlaklık yaratacak essence shine shine dudak parlatıcısı ve essence ultra last instant colour ruj’un pembe, kırmzı ve bordo tonları dudaklarına çekici bir hava katacak.Yoğun renkleri, yüksek kapatıcılığıyla birleştiren yeni the gel essence ojeleri, jel parlaklığı ve uzun süre kalıcılığıyla gözden olacak.essence 2in1 eyeliner kalemi fiyatı: 15.50 TLessence all about roses göz paleti fiyatı: 20.75 TLessence I love crazy maskara fiyatı: 14.50 TLessence shine shine dudak parlatıcısı fiyatı: 10.25 TLessence strobing aydınlatıcı fiyatı: 15.50 TLessence the gel oje fiyatı: 4.5 TLessence ultra last instant colour ruj: 11.90 TL