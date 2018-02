Sevgililer Günü makyajınız için Fezi Altun’dan tavsiyeler

Elif Bayram

1- Sevgililer günü makyajınızda karar vermeniz gereken ilk konu aşkın rengi kırmızının tonu.Eğer cilt renginizde altın tonları ağırlıktaysa (sarı alt tonu ağırlıktaysa) Max Factor Colour Elixir Marilyn Monroe Ruj Koleksiyonu içerisinde yer alan 04 Marilyn Cabarnet ruju tercih etmek doğru olacaktır. Eğer ten alt tonunuzda pembe ağırlıktaysa Max Factor Colour Elixir Marilyn Monroe Ruj Koleksiyonu içerisinde yer alan daha sıcak kırmızlar 02 Marilyn Sunset Red’i tercih edebilirsiniz. Bu tondaki kırmızıları kullanmadan önce dişlerinizin beyazlığından yüzde yüz emin olmalısınız. Bu tonlardaki kırmızının tek dezavantajı dişlerinizde biraz renk sorunu varsa çok daha fazlaymış gibi gösterebilir.Doğru kırmızıyı seçtiniz, sıra geldi uygulamaya. Fezi Altun, kırmızı ruj sürerken dikkat etmeniz gerekenin mutlaka bir dudak çerçevesi ve uygulamak için bir ruj fırçası olduğunu belirtiyor. Seçtiğiniz kırmızı ruja uygun bir dudak kalemi ile önce çerçeve yapıp, sonra tüm dudağınızın içini kalemle doldurun, böylelikle üzerine süreceğiniz rujun kalıcılığı artacak, kalıcılığı için endişe etmeyeceksiniz.2- Kırmızı rujunuzu uyguladınız ama bir şey eksik, o da göz makyajınız.Fezi Altun, “rujunuzu kırmızı renklerde uyguladıysanız göz makyajınızı ne kadar hafif tutarsanız makyajınız o kadar dengeli, bir o kadar da günün anlam ve önemine uygun gözükecektir” diyor.Göz makyajında sadece ışıltılı/sedefli tek renk far kullanılabileceğini belirten Altun, Max Factor Masterpiece Nude Palette 03 Rose Nude far paletini öneriyor. Far yerine ince veya belirgin bir eyeliner tercih ederseniz de Max Factor Masterpiece High Precision Eyeliner tam size göre.Fezi Altun, dolgun ama ağırlaşmamış kirpik için ise 2000 Calorie Curl Addict’i tüm kirpiklerinize eşit uygulamanızı öneriyor.Eyeliner uygulaması sırasında en önemli noktanın kuyrukların simetrisi olduğunu vurgulayan Fezi Altun, “Bunun için yapmanız gereken çok basit; eyeliner çekerken, göz çevrenizi sağa sola çekmek, sonucu kötü etkileyecektir. Aynaya daha düz bir bakışla kuyruğun nerede bitmesini istiyorsanız oraya bir nokta bırakın ve daha sonra çizgi çekin. İki ucu pamuklu küçük çubuklar kullanarak, eyelinerınız da sevmediğiniz kusurları kolayca temizleyebilir, keskin bir şekil verebilirsiniz” dedi.3- Fezi Altun’un ten makyajında önerisi ise yoğun uygulamalar yerine, tek kat uygulamada bile kapatıcı ama aynı zamanda ince bir görüntü sağlayan Max Factor Healtyh Skin Harmony fondöten oldu. Altun, kırmızı rujun etkisini azaltmayacak doğal tonlarda bir allık için ise Creme Puff Blush ile makyajınızı tamamlayabileceğinizi belirtiyor.Max Factor Marilyn Monroe Ruj Koleksiyonu tavsiye edilen satış fiyatı 44.90 TLMax Factor Masterpiece Nude Palettes’in tavsiye edilen satış fiyatı 74,90 TLMax Factor Masterpiece High Precision Eyeliner’ın tavsiye edilen satış fiyatı 39.90 TLMax Factor Volume 2000 Curl Addict Maskara’nın tavsiye edilen satış fiyatı 44.90 TLMax Factor Healtyh Skin Harmony’nin tavsiye edilen satış fiyatı 64.90 TLMax Factor Creme Puff Blush’ın tavsiye edilen satış fiyatı 62.90 TL