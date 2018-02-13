Sevgililer Günü mesajları ve hediyeleri (Kadın ve Erkek için)

Sevgililer Günü'nde almamanız gereken klişe hediyeler

Sevgililer Günü'nde sevgilisiz kalanlara 8 alternatif!

Büşra Kamış

Her yılta kutlanılangeldi. Sevgililer Günü'neve mesajları, Hemhem dehaber sitemizden bulabilirsiniz. Sevgilinize ve çevrenizdeki sevdiğiniz dostlarınıza mesaj göndererek günlerini kutlayabilirsiniz.var mı? Tüm çiftlerin heyecanla beklediği sevgililer günü yarın kutlanacak.Yapmanız gereken tek şey yazıyı kopyalayıp kısa mesaj ya da Whatsapp'tan sevgilinize göndermek.Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var; Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin...Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi...Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.Sevgililer Gününde sevdiğinize nasıl bir hediye alacağınızı bulamadıysanız sizlere ilham olabilecek birkaç önerimiz var. Mesela bir pikap alabailirsiniz. Partnerinizin keyifle müzik dinleyebileceği bir pikap almayı tercih edebilir.Puzzle alabilirsiniz: Biliyorsunuz ki puzzle ile uğraşmak gün içerisinde yaşanılan stresi, sıkıntıyı giderir ve herkesi mutlu eden hediyelerden biridir. İster sevgiliniz ile olan fotoğrafınızı puzzle'laştırıp hediye edebilirsiniz isterseniz de hoşunuza giden bir manzara fotoğrafını puzzel'a çevirip hediye edebilirsiniz.Sırt Çantası: Tatile gitme gibi bir planınız varsa o zaman en uygun hediye bir sırt çantası olabilir. Bu çantanın yanına da iki tane uçak bileti neden olmasın?Aksiyon Kamerası: Şu sıralar en popüler ürünlerden biri de aksiyon kamerası. Çeşitli aktivitelerde aksiyon kameraları kullanarak eğlenceli, keyifli görüntüler elde edebilirsiniz.