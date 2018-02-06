Sevgililer Günü’nde mükemmel görünmek hayal değil!



İlk adım cilt temizliği



Yağlı görünümü yok edin



Son dakika sivilcelerinden korkmayın



Mükemmel görünümü sağlıklı saçlar ile tamamlayın

Elif Bayram

Dünyanın en müthiş hislerinden biri olan aşkın günü 14 Şubat, aşıklar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu özel günde birlikte geçirilecek anlara yakışacak kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyip, işe nereden başlayacağını bilmeyenlere ise COSMED muhteşem ürünleri ile yanıt veriyor.Her yaşa ile cilt tipine uygun geliştirdiği ürünleriyle tüm ihtiyaçları karşılayan COSMED, birbirinden özel 4 farklı ürünü ile Sevgililer Günü hazırlıklarına damgasını vuracak.Sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken, cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ışıl ışıl görünümün anahtarlarından. COSMED ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildi arındırarak tüm bu problemleri çözüyor ve su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yapısı sayesinde cildin daha pürüzsüz ve aydınlık olmasını destekliyor. Lekeli ciltlerin sonuç almasında oldukça etkili olan ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici, hassas ciltler hariç tüm cilt tiplerinde kullanılabiliyor.Yağlı ciltlere özel COSMED COMPLETE BENEFIT Matlaştırıcı ve Dengeleyici Krem, ciltteki aşırı yağlanmayı dengeliyor ve gün içinde oluşan cilt parlamalarını önlemeye yardımcı oluyor. Ciltte ölü hücrelerin birikimini ve akne oluşumuna neden olan mikroorganizmaların gelişimini önleyen ve cilde yenilenebilmesi için gerekli minerallerin kazandırılmasına yardımcı olan krem, pürüzsüz cilt dokusunun oluşumuna da katkı sağlıyor.Özenilen günlerde çıkmak için sözleşme imzalamışçasına çalışan sivilceler artık kâbusumuz olamayacak. Çünkü COSMED COMPLETE BENEFIT Kontrol Jeli işi ele alıyor ve son dakika aknelerini hızla iyileştirip sivilce oluşumunun önüne geçerek, güzelliğe gölge düşmemesine yardımcı oluyor. Kurutucu özelliğe sahip, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirilen jel, içeriğinde bulunan özel formüllü aktif bileşenler ile sebum salgısını düzenlenmesini ve sivilcelerin kontrol altına alınmasını destekliyor.Saçın keratin bütünlüğünü korumasına ve yeniden kazanımına destek olan HAIR GUARD Canlandırıcı Saç Kremi, saç tellerini kırılmalara karşı güçlendiriyor ve kolay taranmasını sağlıyor. Saçlara parlaklık kazandıran saç kremi, yıpranmış saç tellerinin bütünlüğünün de korunmasını sağlıyor.Alight Arındırıcı Toz Temizleyici 75 g: 89.90 TLComplete Benefit Matlaştırıcı Dengeleyici Krem 50 ml: 54 TLComplete Benefit Akne Kontrol Jeli 20 ml: 45 TLHair Guard Canladırıcı Saç Kremi 200 ml: 44,90 TL