Sevgililer Günü'ne özel Disney tasarımlı ürünler

Elif Bayram

Disney tasarımlı Bee Beauty Sıvı Sabun portakal, şeftali ve orkidenin eşsiz kokularını taşırken ellerin günlük bakımına da destek oluyor.Turunçgillerin kokusunu sevenler için ideal bir günlük bakım ürünü olan Bee Beauty Disney Vücut Spreyi aynı zamanda eğlenceli tasarımı ile de dikkat çekiyor.Bee Beauty Disney Kolay Tarama Spreyi saçın kolayca şekil alıp taranmasını sağlarken, saçların kaybettiği nemin geri kazanılmasına da destek oluyor. Bee Beauty Disney Kolay Tarama Spreyi ayrıca zayıf kalmış saç köklerinin beslenmesini ve saç tellerinin yumuşamasını da sağlayarak bakım yapıyor. Bu sprey ile saçlarda mango ve orkide kokularının esintisi de uzun süre hissediliyor.Bee Beauty Disney Serisi’nin vücut bakım ürünleri arasında yer alan vücut losyonu ve kremi içeriğindeki Aloe Vera ve E vitamini sayesinde cildi besliyor. Losyon sprey formu ile daha kolay ve hızlı bir kullanım sunarken, daha yoğun bir bakım için losyon formu öneriliyor. Cildin nem dengesini korumayı sağlayan bu ürün grubu aynı zamanda mango, şeftali ve portakal kokuları ile ferah ve çekici hissetmeyi de sağlıyor.Bee Beauty Disney Serisi’nin bir diğer vücut bakım ürünü de duş jeli. Cildi temizlerken nem dengesini de koruyan bu ürün aynı zamanda tüm seriye hakim olan orkide ve meyve kokularını da taşıyor. Kendine güzel bakmanın ayrıcalığını hissettiren bu ürün duşta bakım için gereken tüm içeriği sunuyor.