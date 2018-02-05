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Sevgililer Günü'ne özel menü

Asmalı Mescit’in en yeni İtalyan’ı Casa di Pera, Sevgililer Günü’nde romantizm rüzgarları estirecek. Sıcak ortamı ile her anı keyfe dönüştüren Casa di Pera’da O’na romantik bir akşam yemeği armağan edin

05 Şubat 2018, Pazartesi 15:05
Sevgililer Günü'ne özel menü
Toskana Mutfağı’ndan örnekler sunan Casa di Pera, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Aşk Menüsü” hazırladı. Aşk şarkıları repertuarıyla gerçekleştirilecek canlı jazz müzik performansıyla Casa di Pera, İtalyan romantizminin doruklarına çıkmayı vadediyor.

Butik üretim peynir ve şarapları, iddialı Risotto’su ile adından söz ettiren Casa di Pera’nın “Aşk Menüsü”nde başlangıç Ricotta peynirli domates soslu ızgara kabak ve patlıcan dilimlerinden oluşuyor. Özel soslu “Aşk Salatası” ile hafif başlangıçlara devam eden menü, ana yemek ızgara bonfile ve yanında özel Casa di Pera soslu Risotto veya Kinoa Salatalı Somon ile taçlanıyor. Yemeğin olmazsa olmaz eşlikçisi ise hiçbir yerde bulamayacağınız butik üretim 1 şişe kırmızı ya da beyaz şarap. Çikolatalı özel tatlı ile sonlanacak Sevgililer Günü menüsü için canlı müzik dahil kişi başı fiyat 170 TL.

 


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