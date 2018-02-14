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Sevgililer Günü nedir, nereden çıkmıştır? Sevgililer Günü Doodle oldu

14 Şubat Sevgililer Günü, Google tarafından Doodle olarak hazırlandı. 2018 Kış Olimpiyatları Doodleları serisinin yer aldığı Google'ın anasayfasına Sevgililer Günü'ne özel görsel tasarlandı. Peki, Sevgililer Günü nedir, nereden çıkmıştır? İşte Sevgililer Günü hakkında merak edilenler

14 Şubat 2018, Çarşamba 01:50
Sevgililer Günü nedir, nereden çıkmıştır? Sevgililer Günü Doodle oldu
14 Şubat Sevgililer Günü, Google tarafından Doodle olarak hazırlandı. Her özel günler için Doodle hazırlayarak anasayfasına taşıyan Google, 2018 Kış Olimpiyatları için sürdürdüğü Doodle serisinde Sevgililer Günü'ne yer ayırdı. Vatandaşlar, Sevgililer Günü'nün ilk ne zaman çıktığını araştırmaya başladı. Peki, Sevgililer Günü nedir? Sevgililer Günü nereden çıkmıştır? İşte 14 Şuvat Sevgililer Günü ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...


İşte Google'ın Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı Doodle;

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR?


Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanır. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

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