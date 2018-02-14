Sevgililer Günü rezilliği! Yanlış konsere bilet aldı



RED HOT CHILI PIPERS RED HOT CHILI PEPPERS'A ÇOK SAYGI DUYUYOR

Can Hakman

'de oturan Duncan Robb için bu senekioldukça rahat geçecekti. Kız arkadaşının en sevdiği grup olan'ın 10 Şubat'ta'ta konseri vardı. Üstelik biletler de inanılmaz ucuzdu.Fakat genç adam fazla heyecandan kelime oyununu farkedemedi ve nefesli sazlar grubu'ın konserine bilet aldı.Rezilliği Duncan Robb'un kız arkadaşı farketti. Genç kız araştırmaları sonucu'ta 10 Şubat'ta'ın konseri olmadığını gördü.Çift yine de verdikleri para boşuna gitmesin diye'a uçmaya karar verdi. Ne de olsa biletlere verdikleri para 30 dolardı.Aşıklar yine de konserde güzel zaman geçirdiler.'ın menajeribu yanlışlığın ilk olmadığını belirtti. Bu yüzden grup karışıklık olmasın diye her konser afişine nefesli sazlarıyla olan görüntülerini koyuyorlar ve Red Hot Chili Peppers'a çok saygı duyduklarını belirtiyorlar.