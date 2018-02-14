Sevgililer Günü rezilliği! Yanlış konsere bilet aldı

14 Şubat Sevgililer Günü için kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen Duncan Robb, Red Hot Chili Peppers yerine Red Hot Chili Pipers grubunun konserine bilet aldı

Sevgililer Günü rezilliği! Yanlış konsere bilet aldı
posta.com.tr

İrlanda Chesterfield'de oturan Duncan Robb için bu seneki Sevgililer Günü oldukça rahat geçecekti. Kız arkadaşının en sevdiği grup olan Red Hot Chili Peppers'ın 10 Şubat'ta Belfast'ta konseri vardı. Üstelik biletler de inanılmaz ucuzdu.

Fakat genç adam fazla heyecandan kelime oyununu farkedemedi ve nefesli sazlar grubu Red Hot Chili Pipers'ın konserine bilet aldı.

Rezilliği Duncan Robb'un kız arkadaşı farketti. Genç kız araştırmaları sonucu Belfast'ta 10 Şubat'ta Red Hot Chili Peppers'ın konseri olmadığını gördü.


RED HOT CHILI PIPERS RED HOT CHILI PEPPERS'A ÇOK SAYGI DUYUYOR


Çift yine de verdikleri para boşuna gitmesin diye Belfast'a uçmaya karar verdi. Ne de olsa biletlere verdikleri para 30 dolardı.

Aşıklar yine de konserde güzel zaman geçirdiler. 



Red Hot Chili Pipers'ın menajeri Douglas Gillespie bu yanlışlığın ilk olmadığını belirtti. Bu yüzden grup karışıklık olmasın diye her konser afişine nefesli sazlarıyla olan görüntülerini koyuyorlar ve Red Hot Chili Peppers'a çok saygı duyduklarını belirtiyorlar.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var
ABD: Suriye muhalefeti artık Esad'ı devirecek güçte değil

ABD: Suriye muhalefeti artık Esad'ı devirecek güçte değil
SPD Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa etti

SPD Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa etti
ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu

ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu
Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti
Türk iş adamları Sudan'da turizm şehri kuracak

Türk iş adamları Sudan'da turizm şehri kuracak
Nijerya’da 'Lassa sıtması' alarmı! (Lassa sıtması nedir?)

Nijerya’da 'Lassa sıtması' alarmı! (Lassa sıtması nedir?)
Kosova’da FETÖ okuluna para cezası

Kosova’da FETÖ okuluna para cezası
Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi!

Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi!
Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı

Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı
İngiliz Milletler Topluluğuna yeni başkan aranıyor

İngiliz Milletler Topluluğuna yeni başkan aranıyor