Sevgililer Günü rezilliği! Yanlış konsere bilet aldı

posta.com.tr
İrlanda Chesterfield
'de oturan Duncan Robb için bu seneki Sevgililer Günü
oldukça rahat geçecekti. Kız arkadaşının en sevdiği grup olan Red Hot Chili Peppers
'ın 10 Şubat'ta Belfast
'ta konseri vardı. Üstelik biletler de inanılmaz ucuzdu.
Fakat genç adam fazla heyecandan kelime oyununu farkedemedi ve nefesli sazlar grubu Red Hot Chili Pipers
'ın konserine bilet aldı.
Rezilliği Duncan Robb'un kız arkadaşı farketti. Genç kız araştırmaları sonucu Belfast
'ta 10 Şubat'ta Red Hot Chili Peppers
'ın konseri olmadığını gördü.
RED HOT CHILI PIPERS RED HOT CHILI PEPPERS'A ÇOK SAYGI DUYUYOR
Çift yine de verdikleri para boşuna gitmesin diye Belfast
'a uçmaya karar verdi. Ne de olsa biletlere verdikleri para 30 dolardı.
Aşıklar yine de konserde güzel zaman geçirdiler.
Red Hot Chili Pipers
'ın menajeri Douglas Gillespie
bu yanlışlığın ilk olmadığını belirtti. Bu yüzden grup karışıklık olmasın diye her konser afişine nefesli sazlarıyla olan görüntülerini koyuyorlar ve Red Hot Chili Peppers'a çok saygı duyduklarını belirtiyorlar.
Can Hakman