15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Sevgililer Gününde nikah yoğunluğu

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda bu güne özel yoğunluk yaşandı. 14 Şubat’ta mutluluğa "evet" diyen 11 çift nikah masasına otururken, İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftinin nikahını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı

14 Şubat 2018, Çarşamba 20:01
Sevgililer Gününde nikah yoğunluğu
14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah kıydırmak için Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na 11 çift başvuruda bulundu. 14 Şubat’ta mutluluğa "evet" diyen 11 çiftten İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftinin nikahını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.

TÜRK BAYRAĞI VE FİNCAN TAKIMI HEDİYE ETTİ


Nikahını kıydığı çifte, bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Gürkan, İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftine evlilik cüzdanlarının yanı sıra Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.

'KÖTÜ GÜNLERDE DE EL ELE TUTUŞMANIZ LAZIM'


Burada konuşan Başkan Gürkan, "Bu nikah merasiminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben evlenmeye cüzdanı vermeden önce 2 iki genç kardeşimize iyi günde, kötü günde kendilerinin kıymetini bilmelerini istiyorum ve birbirlerine hep destek olmalarını arzu ediyoruz. Şimdi hayat inişli çıkışlıdır, iyi günler nasıl ele ele tutuşuyorsanız kötü günde de el ele tutuşmanız lazım. Özellikle bu son zamanlarda çok çabuk küskünlük ve kırgınlık tercihi doğru bir yaklaşım değildir. Mutlu bir aile tablosunu birlikte inşa edecekseniz" diye konuştu.

Gürkan çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
İngiliz YPG'li hakim karşısında... Bir ilk oldu

İngiliz YPG'li hakim karşısında... Bir ilk oldu
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 14 Şubat klibi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 14 Şubat klibi
950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi

950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi
Bekir Bozdağ'dan açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan açıklamalar
Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu

Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu
Afrin'deki PYD/PKK sığınaklarında Kızılhaç yardımı bulundu

Afrin'deki PYD/PKK sığınaklarında Kızılhaç yardımı bulundu
THY uçağına kuş çarptı, üç uçak pisti pas geçti

THY uçağına kuş çarptı, üç uçak pisti pas geçti
Son dakika... ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı ''Zeytin Dalı' oldu

Son dakika... ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı ''Zeytin Dalı' oldu
Hasan Ferit Gedik Davası'nda karar 

Hasan Ferit Gedik Davası'nda karar 