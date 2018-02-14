Sevgililer Gününde nikah yoğunluğu

TÜRK BAYRAĞI VE FİNCAN TAKIMI HEDİYE ETTİ

'KÖTÜ GÜNLERDE DE EL ELE TUTUŞMANIZ LAZIM'

Mine Bozkurt

14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah kıydırmak için Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na 11 çift başvuruda bulundu. 14 Şubat’ta mutluluğa "evet" diyen 11 çiftten İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftinin nikahınıkıydı.Nikahını kıydığı çifte, bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Gürkan, İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftine evlilik cüzdanlarının yanı sıra Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.Burada konuşan Başkan Gürkan, "Bu nikah merasiminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben evlenmeye cüzdanı vermeden önce 2 iki genç kardeşimize iyi günde, kötü günde kendilerinin kıymetini bilmelerini istiyorum ve birbirlerine hep destek olmalarını arzu ediyoruz. Şimdi hayat inişli çıkışlıdır, iyi günler nasıl ele ele tutuşuyorsanız kötü günde de el ele tutuşmanız lazım. Özellikle bu son zamanlarda çok çabuk küskünlük ve kırgınlık tercihi doğru bir yaklaşım değildir. Mutlu bir aile tablosunu birlikte inşa edecekseniz" diye konuştu.Gürkan çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.