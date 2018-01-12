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Sevgilinize sakuranın eşsiz pembesini hediye edin!

Bu yıl aşkınızı doğanın mucizevi simgesi ve eşsiz pembesi sakura ile ifade etmeye ne dersiniz?

Sevgilinize sakuranın eşsiz pembesini hediye edin!
Aşk her yerde, aşk her gün ve her an içimizde. Bununla birlikte aşkın kutsandığı gün olan Sevgililer Günü ayrı bir anlam taşıyor. Gücünü doğadan ve teknolojiden alan Akten Kozmetik de bu özel günü kucaklıyor, Thalia Natural Beauty markasının Sakura Serisi’ni sevgiye ve aşka armağan ediyor.

Thalia Natural Beauty Sakura Serisi’nin ana etken maddesi, Japonların pespembe çiçekleriyle ünlü olan sakura ağacı (kiraz çiçeği). Sevgiliniz sakuranın dokunuşuyla bu Sevgililer Günü’nde her zamankinden daha ışıltılı olacak.

Şampuan, saç bakım maskesi, vücut losyonu, el kremi, yüz bakım kremi, yüz temizleme köpüğü, yenileyici yüz serumu ve doğal sabun olmak üzere 8 çeşit üründen oluşan Thalia Natural Beauty Sakura Serisi; sevgilinizin güzelliğe bakış açısını değiştirecek ve doğanın mucizevi simgesi sakura ağacının muhteşemliğini cildinde yaşayacak.



 
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