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Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı

Katıldığı bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafından vurulan ve yatağa mahkum olan Mutlu Kaya'nın maddi imkansızlık nedeniyle tedavisi yarım kaldı

07 Şubat 2018, Çarşamba 13:50
Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı
Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulduktan sonra ölümle pençeleşen Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.


ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYOR


Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti.



Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.

AİLENİN EVİNE HACİZ GELDİ


2 aylık fizik tedavisi gören, ancak ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle tedavisine devam edemeyen Mutlu; evindeki aletlerin yardımıyla yeniden yürümek için çabalıyor. Tedavi sürecinde evlerine haciz gelen aile, daha sonra başka eve taşınacak.


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