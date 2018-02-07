Sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı



ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYOR

AİLENİN EVİNE HACİZ GELDİ

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Elif Bayram

Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulduktan sonra ölümle pençeleşen Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti.Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.2 aylık fizik tedavisi gören, ancak ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle tedavisine devam edemeyen Mutlu; evindeki aletlerin yardımıyla yeniden yürümek için çabalıyor. Tedavi sürecinde evlerine haciz gelen aile, daha sonra başka eve taşınacak.