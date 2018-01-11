Sevgilisini görmek için iki uçağa biletsiz binen adam Atatürk Havalimanı'nı ayağa kaldırdı



PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI



GÜVENLİK NOKTALARINA YENİ DÜZENLEME

Elif Bayram

Rıdvan K.'nin Antalya uçağına iki kez biletsiz binmeye çalışmasının sebebi öğrenildi. Rıdvan K.'nin Antalya'daki sevgilisini görmek için uçağa kaçak bindiği belirlendi.Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayın ardından sorumlu personel hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği yaşanan olay sonrası olayda ihmali olan tüm personel hakkında idari soruşturma başlatırken, olayı araştırması için bir kişiyi de görevlendirdi.Olayın yaşanmasının ardından tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği, böyle bir olayın yaşanmaması için tüm personelini uyararak, daha dikkatli olmasını istedi.Özel bir firmanın İstanbul - Antalya seferi yapacak olan uçağına Rıdvan K. isimli bir vatandaşın binmesinin ardından güvenlik noktalarına yeni düzenleme getiriliyor. Yeni düzenleme faaliyete geçtiğinde dedektörlü bir kapı kullanılmadığı zaman camlı turnike ile geçişe kapalı hale getirilecek. İki kontrol noktası önlerine de güvenlik masası kurulacak.