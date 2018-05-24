Sevgilisinin çayına ertesi gün hapı attı
Pakistan asıllı ABD’li doktor Sikander İmran, kız arkadaşı Brooke Fiske’nin hamile olduğunu öğrenince dehşet verici bir yola başvurdu.
Doktor Sikander İmran, 17 haftalık hamile Brooke Fiske’nin çayına, tavsiye edilenden 4 kat fazla ‘ertesi gün hapı’ attı.
AŞIRI DOZ YÜZÜNDEN BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ
Cinsel ilişki sonrası hamileliği önlemek için kullanılan haplardan ciddi bir doz alan Fiske, kısa sürede rahatsızlanıp bebeğini düşürdü.
Olay ortaya çıkınca da Sikander Imran 3 yıl hapse çarptırıldı.