Sevgilisinin eski eşi ile kardeşi tarafından dövülüp bıçaklandı

Sevgilisinin eski eşi ile kardeşi tarafından dövülüp bıçaklandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ercan D. (34), sevgilisinin eski eşi Hamdullah T. ve kardeşi Maşallah T. tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Polis, şüpheli kardeşleri gözaltına aldı