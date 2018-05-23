Antalya'nın Manavgat ilçesinde Samet Durmuş Vurkun'u (5) arama çalışmaları nedeniyle suyu kesilen Manavgat Çayı'nda oluşan bir adacığa geçen kız arkadaşı ile birlikte geçen Mustafa Tekin (23), kıyıya gelmek isterken akıntıya kapılarak boğuldu. JAK sualtı arama timi yaptığı aramada Mustafa Tekin'in akıntıya kapıldığı yerin 5-10 metre aşağısında, 8 metre derinlikte cesedine ulaştı.

ARAMALARA ARA VERİLİNCE...

Manavgat'ta oturan Mustafa Tekin ve adı öğrenilemeyen kız arkadaşı, akşam üzeri Manavgat Çayı'na gitti.

Geçen cuma günü ırmağa düşen ve 4 gündür bulunamayan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları nedeniyle suyu kesilen çayda ortaya çıkan adacıkların birine geçen ikili, arama çalışmasına ara verilip barajlardan suyun salınmasının ardından ırmaktaki seviye yükselince paniğe kapıldı.

AKINTIYA KAPILDI

Bir yandan ırmak kenarında birilerinin olabileceği ümidiyle bağıran Mustafa Tekin, bir süre sonra kız arkadaşını adacıkta bırakıp ırmak kenarına geçip yardım getirmeye karar verdi. Bunun için suya giren Tekin, ırmaktaki akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Irmağın ortasında mahsur kalan kızın feryatlarını duyan çevredeki bir vatandaş olay yerine gelerek kendisini kurtardı.

8 METRE DERİNLİKTE CESEDİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı arama timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. JAK sualtı arama tim'i yaptığı aramada Mustafa Tekin'in akıntıya kapıldığı yerin 5-10 metre aşağısında, 8 metre derinlikte cesedine ulaştı. Mustafa Tekin'in cenazesi incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.