Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

Kayseri'den ticari taksiyle Ankara'ya sevgilisini almaya geldiği iddia edilen Türkmen, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü
Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşayan Savaş Türkmen (22), Ankara'da bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen sevgilisini almak için bir ticari taksiyle 450 lira karşılığında anlaştı.

Türkmen, taksiyle Ankara'nın Mamak ilçesi Çatak Caddesi'ne geldi. Cadde üzerinde bir ev önünde sevgilisini beklemeye başlayan Türkmen, burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan Türkmen ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandı. 22 yaşındaki Türkmen, bir süre sonra vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, çok sayıda boş kovan buldu.


Saldırgan ayakkabısını düşürdü


Cinayet zanlısının, olayın ardından Türkmen'in sevgilisi ile başka bir kadını da alarak bir otomobille kaçtığı iddia edildi.

Saldırgan, kovalamaca sırasında ayakkabısını da yol kenarında düşürdü.

Türkmen'i Kayseri'den Ankara'ya getiren taksi şoförünün ise olay sırasında paniğe kapılarak aracıyla Çatak Cadde ile Bostancık Cadde kavşağına kadar uzaklaştığı anlaşıldı. Taksi şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, olayın yaşandığı yerin yakınındaki binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

AA


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kız kardeşini ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşini ve eniştesini öldürüp intihar etti
İZBAN’da Artı Para kavgası

İZBAN’da Artı Para kavgası
Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı 

Yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı 
Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde

Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde
Muğla'da genç mimar kamyon terörüne kurban gitti

Muğla'da genç mimar kamyon terörüne kurban gitti
Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı

Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı
Konya'da TIR'ların feci kazası

Konya'da TIR'ların feci kazası
Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı
Müge Anlı'nın programın canlı yayında cinayet itirafı

Müge Anlı'nın programın canlı yayında cinayet itirafı
Bursa'da genç kadın derede ölü bulundu

Bursa'da genç kadın derede ölü bulundu