Sevginizi kişiselleştirin; onu özel hissettirin!

Takılar geçmiş dönemlerde olduğu gibi yüzyıllardır kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer almıştır. Takı tasarımlarının çizgileri her dönemde modaya ayak uydurmuş ve popüler olmuştur. Kadınların bir kısmı daha gösterişleri takıları tercih ederek ihtişamlı olmayı arzulamış, bir kısmı sadelikten yana tercihini kullanmış, kimisi tercihlerinde geleneksel takıları takmayı uygun görmüş kimisi ise modern duruşa sahip takıları kullanmaya özen göstermiştir. Günümüzde moda trendleri sürekli olarak değişmektedir. Ve tasarım çeşitlerinin geniş bir yelpazeye yayılmış olmasıyla birlikte bunlara erişim de bir o kadar kolay olmaktadır., günümüz modern moda tasarımlarıyla geleneksel tasarımları birleştirmiştir.Kadınlar, günden geceye rahatlıkla kullanabilecekleri, tarzlarını her an bütünleyebilecekleri takıları tercih etmektedir. Kişiselleştirilmiş gümüş takılar modern tasarımlarla buluşturulduğunda zevkle kullanılabilecek aksesuarlar arasında yerini almaktadır. Kişiselleştirilmiş takı kullanımı kadının stili yansıtırken mutlu ettiği kadar kendini özel hissettirmektedir. Kolye, bileklik, yüzük ve küpe tasarımlarında isimli ve harfli modellerin yanısıra tarihli olarak da seçilebildiği gibi isim ve tarihin kombin edilebildiği şekilde de kişiselleştirilebilmektedir. Üstelik hediye olarak da çok değerli olan kişiselleştirilmiş gümüş takılarısize özel olarak üretmektedir.Kişiselleştirilmiş gümüş takılardandünyaya geldiğiniz günden itibaren şefkatle sarmalandığınız sizi siz yapan isminizi taşımanın verdiği mutluluğu hediye etmektedir. Romantik yazım şekilleriyle tasarlanmış, dilerseniz aşkı simgeleyen kalp, sonsuzluk gibi simgelerle kolyelerinize anlam katılmıştır. İsimli kolyeler geleneksel tarzı moda trendine göre yeniden harmanlayarak farklı formlarda tasarlanmıştır. Minimal modeller geometrik tasarımlarda vücut bulmuş, sizin için özel olan tarih ve kelimelerle baştan yaratılmıştır. Farklı tasarım teknikleri yaşamdan esinlenerek vücut bulmuştur. Örneğin yaşamın enerjisini yansıtan oyunlardan ilham alarak bumerang gibi takı tasarımları hazırlamıştır., sevgililer gününde sonsuz sevginizi gösterebileceğiniz, Anneler gününde ailenizin bütünlüğünü yansıtabileceğiniz özeltasarımlarıyla siz ve sevdiklerinizi mutlu edecektir. Günlük hayatta takarak mutlu olabileceğiniz gibi manevi değeriyle de özel anlarınızın en büyük hatırası olacaktır. Dilediğiniz rose, altın sarısı ve gümüş renk seçeneklerinden beğendiğinizi, size en uygun zincir ölçülerinde olmasını seçerek ürettirebilirsiniz.'yaüzerinden "hariqacom" kullanıcı adıyla ulaşabilir, kolaylıkla güvenilir ödeme yöntemiyle siparişinizi verebilir ve şık hediye kutularında adresinize kargo ile teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.