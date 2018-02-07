Sevginizi sanata dönüştürmeye ne dersiniz?

HEDİYENİ KENDİN ÜRET

Senim Tanay

Sevginin kutlandığı 14 Şubat gününde sevgiliye ne hediye alacağım sorusuna en güzel yanıt Akbatı’da veriliyor. Sevgililer Günü'ne özel hediyeler, ahşap oyma atölyesi ve boyama atölyesinde katılımcıların el emeğiyle hayat buluyor.Akbatı misafirleri, 10-11 Şubat, 13.00-18.45 saatleri arasındadiyen tasarımcı Burcu Baraner eşliğinde gerçekleşecek boyama atölyesinde yastık, çanta ve defter kabı gibi çeşitli malzemeleri birlikte renklendirecek.Ayrıca Sevgililer Günü’nü dijital mecrada da Burcu Baraner’in Akbatı’ya özel tasarladığı 14 Şubat kartpostallarıyla da diledikleri mesajı sevdiklerine göndererek de kutlayabilecek. Burcu Baraner ile Mutlu Sevgi Kartları’na 1-15 Şubat tarihlerinde Akbatı Facebook sayfası (https://tr-tr.facebook.com/akbatiavym) üzerinden ulaşılabilir.Özel günlerde hediye satın almak yerin, insanın kendi ürettiği bir nesneyi hediye etmenin hem hediyeyi alan hem de veren için daha anlamlı olduğunu inanan sanatçı Kadir Ulus, bu özel hediyeleri yaratmak için herkesi Akbatı’da Ahşap Oyma Atölyesi’ne davet ediyor. Bu atölyede katılımcılar, sevgilileri için sanatçı Kadir Ulus ile birlikte el emeğiyle bir obje tasarlayabilir, hediyelerine duygularını katabilirler. Deneyimli sanatçı Kadir Ulus’un Ahşap Oyma Atölyesi 10-11 Şubat’ta, saat 12.00’da başlayıp 20.30’a kadar devam edecek.Katılım sayısının sınırlı olduğu atölyeler için gerekli bilgilere Akbatı Danışma’nın 0212 397 70 70 numaralı telefonundan ulaşılabilir.• 12.00-14.00• 14.30-16.30• 16.30-18.30• 18.30-20.30• 13.00-13.45• 14.00-14.45• 16.00-16.45• 17.00-17.45• 18.00-18.45