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Sevginizi sanata dönüştürmeye ne dersiniz?

Bu yıl Sevgililer Günü’nde en değerli hediyeyi arayanların yolu Akbatı’ya düşecek. 10-11 Şubat tarihlerinde Akbatı’da gerçekleşecek Ahşap Oyma Atölyesi ve Boyama Atölyesi’ne katılanlar sevgisini sanata dökerek sevgiliye en değerli hediyeyi kendi emekleriyle yapabilecek

07 Şubat 2018, Çarşamba 13:12
Sevginizi sanata dönüştürmeye ne dersiniz?
Sevginin kutlandığı 14 Şubat gününde sevgiliye ne hediye alacağım sorusuna en güzel yanıt Akbatı’da veriliyor. Sevgililer Günü'ne özel hediyeler, ahşap oyma atölyesi ve boyama atölyesinde katılımcıların el emeğiyle hayat buluyor.

Akbatı misafirleri, 10-11 Şubat, 13.00-18.45 saatleri arasında “Herkes çizim yapabilir, yetenek tekniği öğrendikten sonra gelir” diyen tasarımcı Burcu Baraner eşliğinde gerçekleşecek boyama atölyesinde yastık, çanta ve defter kabı gibi çeşitli malzemeleri birlikte renklendirecek.



Ayrıca Sevgililer Günü’nü dijital mecrada da Burcu Baraner’in Akbatı’ya özel tasarladığı 14 Şubat kartpostallarıyla da diledikleri mesajı sevdiklerine göndererek de kutlayabilecek. Burcu Baraner ile Mutlu Sevgi Kartları’na 1-15 Şubat tarihlerinde Akbatı Facebook sayfası (https://tr-tr.facebook.com/akbatiavym) üzerinden ulaşılabilir.

HEDİYENİ KENDİN ÜRET

Özel günlerde hediye satın almak yerin, insanın kendi ürettiği bir nesneyi hediye etmenin hem hediyeyi alan hem de veren için daha anlamlı olduğunu inanan sanatçı Kadir Ulus, bu özel hediyeleri yaratmak için herkesi Akbatı’da Ahşap Oyma Atölyesi’ne davet ediyor. Bu atölyede katılımcılar, sevgilileri için sanatçı Kadir Ulus ile birlikte el emeğiyle bir obje tasarlayabilir, hediyelerine duygularını katabilirler. Deneyimli sanatçı Kadir Ulus’un Ahşap Oyma Atölyesi 10-11 Şubat’ta, saat 12.00’da başlayıp 20.30’a kadar devam edecek.

Katılım sayısının sınırlı olduğu atölyeler için gerekli bilgilere Akbatı Danışma’nın 0212 397 70 70 numaralı telefonundan ulaşılabilir.

Kadir Ulus ile Ahşap Oyma Atölyesi

• 12.00-14.00
• 14.30-16.30
• 16.30-18.30
• 18.30-20.30

Burcu Baraner ile Boyama Atölyesi

• 13.00-13.45
• 14.00-14.45
• 16.00-16.45
• 17.00-17.45
• 18.00-18.45

 


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