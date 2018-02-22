Sevilla - Machester United maç özeti



MOURINHO'NUN ÇABALARI YETMEDİ

İdil Janet Demiray

ilk maçındailekarşı karşıya geldi.'nın devleştiği karşılaşmada iki takım yenişemedi ve mücadele 0-0 berabere bitti.Manchester United kalecisi, kalesinde devleşirken, Sevilla'nın ataklarını teker teker savuşturdu. Yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen İspanyol file bekçisi, adeta İngiliz ekibine 1 puanı getiren isim oldu.Manchester United'da Herrera, 17. dakikada sakatlanıp yerini Paul Pogba'ya bırakırken, Fransız yıldız da skora etki edemedi.75. dakikada Rashford'u, 80. dakikada ise Martial'ı oyuna alıp hücumlarını sıklaştırmak isteyen Mourinho'nun çabaları eşitliği bozmaya yetmedi.İki takım arasında oynanacak rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak.