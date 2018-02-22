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Sevilla - Machester United maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin önemli karşılaşmalarından biri de Sevilla - Manchester United maçıydı. Karşılaşmaya yaptığı kurtarışlarla Manchester'ın kalecisi David De Gea damga vurdu. Mücadele 0-0'lık eşitlike sona erdi

Sevilla - Machester United maç özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi. De Gea'nın devleştiği karşılaşmada iki takım yenişemedi ve mücadele 0-0 berabere bitti.

Manchester United kalecisi De Gea, kalesinde devleşirken, Sevilla'nın ataklarını teker teker savuşturdu. Yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen İspanyol file bekçisi, adeta İngiliz ekibine 1 puanı getiren isim oldu.



Manchester United'da Herrera, 17. dakikada sakatlanıp yerini Paul Pogba'ya bırakırken, Fransız yıldız da skora etki edemedi. 


MOURINHO'NUN ÇABALARI YETMEDİ


75. dakikada Rashford'u, 80. dakikada ise Martial'ı oyuna alıp hücumlarını sıklaştırmak isteyen Mourinho'nun çabaları eşitliği bozmaya yetmedi. 



İki takım arasında oynanacak rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak.


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