Sevilla panteri David De Gea

VAN DER SAR'A YETİŞTİ

Erdinç Şahin

, favori olarak çıktığı eşleşmedeile deplasmanda oynadığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı.’ın son derece etkisiz oynadığı vegalibiyeti kaçırdığı karşılaşmada maçın adamı tartışmasız konuk ekibin kalecisiİspanyollar, United kalesine gol için toplamda 25 şut attı ve bunların 8’inde isabet sağladı. İşte bu 8 şutun hepsini, De Gea kurtarmayı başardı.Özellikle yakın mesafeden yaptığı kritik kurtarışlarla herkesi büyüleyen De Gea’nın, Luis Muriel’in hemen dibinde attığı kafayı kornere çelmesi, gecenin en önemli kurtarışı olarak gösterildi. Tecrübeli eldiven ayrıca bu 8 kurtarışla, Şampiyonlar Ligi’nde 2011’de United adına bir maçta en çok kurtarış yapan Van der Sar’ın rekorunu da egale etti. İstatistiklere baktığımızda ise De Gea, bu arenada son 5 yılda yüzde 95.5’le en çok kurtarış yapan kaleci unvanını elinde bulunduruyor.