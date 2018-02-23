Sevilla panteri David De Gea

Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Manchester United
, favori olarak çıktığı eşleşmede İspanyol ekibi Sevilla
ile deplasmanda oynadığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Manchester United
’ın son derece etkisiz oynadığı ve Sevilla’nın,
galibiyeti kaçırdığı karşılaşmada maçın adamı tartışmasız konuk ekibin kalecisi David De Gea’ydı.
İspanyollar, United kalesine gol için toplamda 25 şut attı ve bunların 8’inde isabet sağladı. İşte bu 8 şutun hepsini, De Gea kurtarmayı başardı.
VAN DER SAR'A YETİŞTİ
Özellikle yakın mesafeden yaptığı kritik kurtarışlarla herkesi büyüleyen De Gea’nın, Luis Muriel’in hemen dibinde attığı kafayı kornere çelmesi, gecenin en önemli kurtarışı olarak gösterildi. Tecrübeli eldiven ayrıca bu 8 kurtarışla, Şampiyonlar Ligi’nde 2011’de United adına bir maçta en çok kurtarış yapan Van der Sar’ın rekorunu da egale etti. İstatistiklere baktığımızda ise De Gea, bu arenada son 5 yılda yüzde 95.5’le en çok kurtarış yapan kaleci unvanını elinde bulunduruyor.
Erdinç Şahin