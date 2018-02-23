Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Sevilla panteri David De Gea

Manchester United'ın favori olarak çıktığı Sevilla deplasmanında yenilmeden avantajlı bir skorla evine dönmesinde, David De Gea’nın payı çok büyüktü. 27 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 8 şutun hepsini kurtarmayı başardı ve gecenin kahramanı oldu.

Sevilla panteri David De Gea
Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Manchester United, favori olarak çıktığı eşleşmede İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda oynadığı mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Manchester United’ın son derece etkisiz oynadığı ve Sevilla’nın, galibiyeti kaçırdığı karşılaşmada maçın adamı tartışmasız konuk ekibin kalecisi David De Gea’ydı.

İspanyollar, United kalesine gol için toplamda 25 şut attı ve bunların 8’inde isabet sağladı. İşte bu 8 şutun hepsini, De Gea kurtarmayı başardı.
 

VAN DER SAR'A YETİŞTİ


Özellikle yakın mesafeden yaptığı kritik kurtarışlarla herkesi büyüleyen De Gea’nın, Luis Muriel’in hemen dibinde attığı kafayı kornere çelmesi, gecenin en önemli kurtarışı olarak gösterildi. Tecrübeli eldiven ayrıca bu 8 kurtarışla, Şampiyonlar Ligi’nde 2011’de United adına bir maçta en çok kurtarış yapan Van der Sar’ın rekorunu da egale etti. İstatistiklere baktığımızda ise De Gea, bu arenada son 5 yılda yüzde 95.5’le en çok kurtarış yapan kaleci unvanını elinde bulunduruyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray’da mali kongre tarihi belli oldu

Galatasaray’da mali kongre tarihi belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı?
Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin

Güntekin Onay’dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin
Sam Allardyce'tan Cenk Tosun'a kötü haber!

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun'a kötü haber!
Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart’ta taraftarla buluşuyor

Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart’ta taraftarla buluşuyor
Emre Aşık: ‘Hagi bana kafayı takmıştı’

Emre Aşık: ‘Hagi bana kafayı takmıştı’
Porto’da Alex Telles depremi

Porto’da Alex Telles depremi
Emre Belözoğlu, Süper Lig’de fark yaratıyor

Emre Belözoğlu, Süper Lig’de fark yaratıyor
Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya yaklaşık 9 milyon TL’lik jest!

Caner Erkin’den Şükran Ovalı’ya yaklaşık 9 milyon TL’lik jest!