Şevval Sam şehit anne ve 11 aylık bebeği için türkü söyledi

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde binlerce seveniyle buluşan Şevval Sam, karşılaştığı ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

HAYRANLARI ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ

Büyükçekmeceliler, konserde Şevval Sam'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kaydedip canlı yayın yaparak o anları kayıt altına aldı.

MEMİK OĞLAN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Duygusal anların yaşandığı konserde Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi.

'BÜTÜN KALBİMLE KINIYORUM'

Şevval Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, her türlü birlikteliğe zarar veren insanı bütün kalbimle kınıyorum" dedi.