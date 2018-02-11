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Sex and the City'de kavga! Abisi ölen Kim Cattrall Sarah Jessica Parker'ı topa tuttu

Kim Cattrall ile Sarah Jessica Parker arasında sular durulmuyor. Sex and the City'nin yıldızları bu sefer de Kim Cattrall'in abisinin ölümünden sonra birbirine girdi. Bir televizyon kanalı aracılığıyla Kim Cattrall'a başsağlığı mesajı gönderen Sarah Jessica Parker, Cattrall tarafından Instagram'da topa tutuldu.

11 Şubat 2018, Pazar 14:29
Sex and the City'de kavga! Abisi ölen Kim Cattrall Sarah Jessica Parker'ı topa tuttu
posta.com.tr

Sex and the City dizisinin unutulmaz oyuncusu Kim Cattrall geçtiğimiz hafta Instagram'dan yaptığı açıklamada kardeşi Christopher Cattrall'in Kanada Alberta'daki evlerinden kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan sonraki gün oyuncunun kardeşinin öldüğü açıklandı ve Kim Catrall Instagram'dan yaptığı açıklamada bu özel günde takipçilerinden kendisine saygı duyulmasını istedi.

Sex and the City dizisinin yıldızı Kim Cattrall'ın kayıp kardeşi ölü bulunduSex and the City dizisinin yıldızı Kim Cattrall'ın kayıp kardeşi ölü bulundu

Kim Cattrall dün Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı: " Bitmek bilmeyen yardım çabaların senin her zaman nasıl bir zalim olduğunun hatırlatıcısı. Sen benim ailemden biri değilsin. Arkadaşım da değilsin. O yüzden sana son kez yazıyorum. Kendini iyi kız gibi göstermek için benim trajedimi kullanma"




Kim Cattrall Sarah Jessica Parker ile ilgili Instagram hesabına yazdığı yazının sonuna New York Post'ta yayınlanmış bir yazının linkini de koydu. Söz konusu yazıda Sarah Jessica Parker ile Sex and the City'nin diğer 3 yıldızı arasındaki gerginlikten bahsediliyor.

Sarah Jessica Parker geçtiğimiz cuma günü Extra TV'de yaptığı açıklamada Kim Cattrall'a sevgilerini ve taziyelerini yollamıştı.

Kim Cattrall ise geçtiğimiz eylül ayında Sex and the City 3 filminde oynamayacağını ve filmin diğer yıldızlarıyla arasının 'zehirli' olduğunu açıklamıştı.



Sarah Jessica Parker geçtiğimiz eylül ayında Sex and the City serisinin üçüncü filminin çekilmeyeceğini belirtmiş, Kim Cattrall da yaptığı açıklamada bu filmde yer almak istemediğini belirtmişti.

Sarah Jessica Parker Kim Cattrall'in son çıkışına henüz cevap vermedi.






 


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