Sex and the City'de kavga! Abisi ölen Kim Cattrall Sarah Jessica Parker'ı topa tuttu

Sex and the City dizisinin yıldızı Kim Cattrall'ın kayıp kardeşi ölü bulundu

Can Hakman

dizisinin unutulmaz oyuncusugeçtiğimiz hafta'dan yaptığı açıklamada kardeşi'in'daki evlerinden kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan sonraki gün oyuncunun kardeşinin öldüğü açıklandı ve Kim Catrall Instagram'dan yaptığı açıklamada bu özel günde takipçilerinden kendisine saygı duyulmasını istedi.dün'dan yeni bir açıklama yaptı: " Bitmek bilmeyen yardım çabaların senin her zaman nasıl bir zalim olduğunun hatırlatıcısı. Sen benim ailemden biri değilsin. Arkadaşım da değilsin. O yüzden sana son kez yazıyorum. Kendini iyi kız gibi göstermek için benim trajedimi kullanma"ile ilgili Instagram hesabına yazdığı yazının sonuna'ta yayınlanmış bir yazının linkini de koydu. Söz konusu yazıdaile'nin diğer 3 yıldızı arasındaki gerginlikten bahsediliyor.geçtiğimiz cuma günü'de yaptığı açıklamada'a sevgilerini ve taziyelerini yollamıştı.ise geçtiğimiz eylül ayındafilminde oynamayacağını ve filmin diğer yıldızlarıyla arasının 'zehirli' olduğunu açıklamıştı.geçtiğimiz eylül ayındaserisinin üçüncü filminin çekilmeyeceğini belirtmiş,da yaptığı açıklamada bu filmde yer almak istemediğini belirtmişti.'in son çıkışına henüz cevap vermedi.