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Seyahat için üç ayda 17,8 milyar lira harcandı

Geçen yılın temmuz-eylül döneminde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktı, toplam seyahat harcamaları 17 milyar 831 milyon 201 bin lira oldu
 

Seyahat için üç ayda 17,8 milyar lira harcandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2017 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2017'nin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 33 milyon 16 bin olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde seyahate çıkanlar 357 milyon 298 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,8, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 540 lira oldu.
 

24 milyon kişi seyahat etti


Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişinin seyahat harcamaları, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 17 milyar 831 milyon 201 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 88,8'ini (15 milyar 832 milyon 489 bin lira) kişisel, yüzde 11,2'sini (1 milyar 998 milyon 712 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

AA


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