Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Şeyda Coşkun: Zayıflatan sırrım aşk

Ünlüleri forma sokan yaşam koçu Şeyda Coşkun ''Zayıflatan en büyük etken aşk. Aşk ebedi tokluk hali, tam bir doyum ve kalp çarpıntısı. Aşık olan hızlı zayıflıyor'' dedi

14 Ocak 2018, Pazar 10:19
Şeyda Coşkun: Zayıflatan sırrım aşk
Dilara Doğan
dilara.dogan@posta.com.tr

Uyanır uyanmaz ilk önce suya koşarım. Önce içerim, sonra yüzümü yıkarım ve oğlumu koklarım.

En sık giyindiğim parça uzun siyah düz çizmem, bu yıl ona takık durumdayım.

Spor sonrası güzellik sırrım ılık duş, hatta yazın soğuk duş. Sıcak her zaman şişirir.

Kimsenin bilmediği, bana ait zinde kalmamı sağlayan şey sabah güneş doğmadan uyanmam ve yüzümü çok soğuk su ile yıkamam.

Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan yürüyüş yap, şekerden uzak dur ve gece uykuya yemek yedirme.

En iddialı detoks tarifim ananas ve yumurta. Her öğün bir yumurta ve iki dilim ananas hem ödem attırır hem de zinde hissettirir.



Yaptığım en çılgın diyet: Diyet yapmamak. Diyet yapmam, haftada bir detoks suyu ve protein yaparım.
Hayat mottom doğadan gelen her şeyi hafif olarak tüketmek.

Hayatım bir sanat eseri olsa Rodin’in elinden çıkan bir heykel olurdu. Ellerimle şekillendirdiğim, ruhumu kattığım ve dokunduğum bedenlerle can bulan.

Yalnız kalınca hep işimle ilgili yeni buluşlar yaparım.

En son satın aldığım şey tabii ki spor ayakkabı.

Bir ayakkabıya en fazla 3 bin lira veririm.

İsmimi kendim koyma şansım olsa olmadığına mutluyum, seviyorum ismimi.

En büyük tembelliğim valiz hazırlamak.

En büyük pişmanlığım eşimle daha önce tanışmamış olmak.

Formumu hareketli ve beyaz şekersiz hayatıma borçluyum.

Annem bana hep der ki: Ne ekersen onu biçersin, ama meyve veren ağacı da taşlarlar.

Bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey: Zaman her şeyin ilacıdır. İnancını asla kaybetme ve sahip olduklarına şükretmeyi unutma.



Benim için lüks tatil yapmak.

Asla hayır diyemeyeceğim yiyecek şeftali.

Bir kadını seksi kılan gülüşü ve ince bilekleri.

Zayıflatıcı özelliği olduğunu düşündüğüm bir sırrım aşk.

Doğal antidepresanım uzun yürüyüşlerim.

Bir günlüğüne ölümsüz olsam uçmayı denerdim.

Başardığım en zor şey evlenmek.

Beni daha güçlü bir insan yapan son deneyimim anne olmak. Kadının yaradılış nedeni ve bir uyanış.

Kendi paramla aldığım ilk şey mavi taşlı uğur yüzüğüm.

Beni bu aralar en çok çocuklarını katleden aile bireyleri kızdırıyor.



Hiç kimsenin göremediği bir özelliğim yufka yüreğim.

Bence aşk ebedi tokluk hali, tam bir doyum ve kalp çarpıntısı.

Mutlu evliliğin sırrı fedakarlık, güven ve sabır.

Aile benim için her şeydir.  Aile toprağımdır, meyve verdiğim, omzunda ağlayıp, umut bulduğum en güvenli limanımdır.

2017’de en mutlu olduğum an oğlumun ilk adımları.
Gripin: Paranın ve egonun büyüsüne kapılırsan sonun gelir

Gripin: Paranın ve egonun büyüsüne kapılırsan sonun gelir
Koray Avcı: Elimi tutan herkes karşımda erir erkekler de dahil

Koray Avcı: Elimi tutan herkes karşımda erir erkekler de dahil
Sizin ilişkiniz hangisi?

Sizin ilişkiniz hangisi?
Semra Özal: Viski de içerdim namaz da kılardım

Semra Özal: Viski de içerdim namaz da kılardım
Evlenilmeyecek erkekler

Evlenilmeyecek erkekler
Ece Erken: Yanlış evliliğim beni daha güçlü bir kadın yaptı

Ece Erken: Yanlış evliliğim beni daha güçlü bir kadın yaptı
Ferhat Göçer: Yaralı bıraktığım çok insan var

Ferhat Göçer: Yaralı bıraktığım çok insan var
Samet Liçina: Yüzümde lüks bir spor araba yatıyor aynaya bakmaya doyamıyorum!

Samet Liçina: Yüzümde lüks bir spor araba yatıyor aynaya bakmaya doyamıyorum!

Ebru Şallı: Başardığım en zor şey hayatta kalmak

Ebru Şallı: Başardığım en zor şey hayatta kalmak
Ahmet Arıman: Hababam geleneğini bozmadım, abilerim gibi genç kadın aldım

Ahmet Arıman: Hababam geleneğini bozmadım, abilerim gibi genç kadın aldım
Yeni ilişkinde bunları mutlaka yap

Yeni ilişkinde bunları mutlaka yap