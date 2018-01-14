Şeyda Coşkun: Zayıflatan sırrım aşk

Dilara Doğan
dilara.dogan@posta.com.tr
Uyanır uyanmaz ilk önce
suya koşarım. Önce içerim, sonra yüzümü yıkarım ve oğlumu koklarım.
En sık giyindiğim parça
uzun siyah düz çizmem, bu yıl ona takık durumdayım.
Spor sonrası güzellik sırrım
ılık duş, hatta yazın soğuk duş. Sıcak her zaman şişirir.
Kimsenin bilmediği, bana ait zinde kalmamı sağlayan şey
sabah güneş doğmadan uyanmam ve yüzümü çok soğuk su ile yıkamam.
Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan
yürüyüş yap, şekerden uzak dur ve gece uykuya yemek yedirme.
En iddialı detoks tarifim
ananas ve yumurta. Her öğün bir yumurta ve iki dilim ananas hem ödem attırır hem de zinde hissettirir.
Yaptığım en çılgın diyet:
Diyet yapmamak. Diyet yapmam, haftada bir detoks suyu ve protein yaparım.
Hayat mottom doğadan gelen her şeyi hafif olarak tüketmek.
Hayatım bir sanat eseri olsa
Rodin’in elinden çıkan bir heykel olurdu. Ellerimle şekillendirdiğim, ruhumu kattığım ve dokunduğum bedenlerle can bulan.
Yalnız kalınca hep
işimle ilgili yeni buluşlar yaparım.
En son satın aldığım şey
tabii ki spor ayakkabı.
Bir ayakkabıya en fazla
3 bin lira veririm.
İsmimi kendim koyma şansım olsa
olmadığına mutluyum, seviyorum ismimi.
En büyük tembelliğim
valiz hazırlamak.
En büyük pişmanlığım
eşimle daha önce tanışmamış olmak.
Formumu
hareketli ve beyaz şekersiz hayatıma borçluyum.
Annem bana hep der ki:
Ne ekersen onu biçersin, ama meyve veren ağacı da taşlarlar.
Bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey:
Zaman her şeyin ilacıdır. İnancını asla kaybetme ve sahip olduklarına şükretmeyi unutma.
Benim için lüks
tatil yapmak.
Asla hayır diyemeyeceğim yiyecek
şeftali.
Bir kadını seksi kılan
gülüşü ve ince bilekleri.
Zayıflatıcı özelliği olduğunu düşündüğüm bir sırrım
aşk.
Doğal antidepresanım
uzun yürüyüşlerim.
Bir günlüğüne ölümsüz olsam
uçmayı denerdim.
Başardığım en zor şey
evlenmek.
Beni daha güçlü bir insan yapan son deneyimim
anne olmak. Kadının yaradılış nedeni ve bir uyanış.
Kendi paramla aldığım ilk şey
mavi taşlı uğur yüzüğüm.
Beni bu aralar en çok
çocuklarını katleden aile bireyleri kızdırıyor.
Hiç kimsenin göremediği bir özelliğim
yufka yüreğim.
Bence aşk
ebedi tokluk hali, tam bir doyum ve kalp çarpıntısı.
Mutlu evliliğin sırrı
fedakarlık, güven ve sabır.
Aile benim için
her şeydir. Aile toprağımdır, meyve verdiğim, omzunda ağlayıp, umut bulduğum en güvenli limanımdır.
2017’de en mutlu olduğum an
oğlumun ilk adımları.
İdil Janet Demiray