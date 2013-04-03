"Yaşam koçluğu beslenme ve sportif danışmanlık hizmeti olarak bir aydır programımda olan Galatasaray Klübü basketbol antrenörü Ergin Atamanla ilgili şahsıma yönetilen itham tamamen asılsızdır. Kendisiyle olan ilişkim diğer müşterilerimle kurduğum yaşam koçluğu sınırları dahilinde çok özel, birebir ve tamamen işimin gereğidir.

Etik sayılamayacak nedenler ile şahsımı yıpratma gayretindeki insanlar, bu amaçla medyayı manipüle ederek, kullanmakta, kendi haksız amaçlarına medya mensuplarını alet etmektedir. Toplumun gözü önünde başarılı bir kariyer ortaya koyarak, kendi işimde başarılı olmaya ve sonuç olarak benden hizmet alan insanlara yarar sağlamaya çalışmaktayım.

Şahsımı yıpratma amacındaki insanlara hizmet anlamında, hakkımda asılsız yayın yapan, medya sahip ve çalışanları aleyhinde suç duyurusunda bulunacağımı ve uğrayacağım maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla davalar açmaktan çekinmeyeceğimi topluma ve kendime olan saygım adına kamu oyu ile paylaşmak isterim."

Mehmet Asım İPLİKCİOĞLU

Avukat