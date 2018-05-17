Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde gerçekleşen programa matematiğin Cebir ve Sayılar Teorisi’nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bas Edixhoven, (Leiden Üniversitesi, Hollanda) Prof. Dr. K. İlhan İkeda (Boğaziçi Üniversitesi) Prof. Dr. Winfried Kohnen (Heidelberg Üniversitesi, Almanya) davetli konuşmacı olarak katıldı.

İki gün süren çalıştayda eliptik eğriler, modüler formlar ve Langlands Functoriality konularında çalışan bilim insanları bir araya gelerek literatürdeki son sonuçları tartışma fırsatı buldular. Çalıştayın Düzenleme Komitesi Başkanı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnam, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, "Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve bizi yüreklendiren rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş’a ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Cihan Darcan’a, etkinliğe sponsor olan Türk Matematik Derneği ve Matematik Araştırma Dostları (MAD) programına teşekkür ederim" dedi.







