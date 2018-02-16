Şeyh Horoz bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
ATEŞ ALTINA ALINDI
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı.
GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Öte yandan Kilis'te Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) geçici akreditasyon kartı verilen yerli ve yabancı medya mensupları, sınır bölgesinde harekatla ilgili gelişmeleri hakim bir tepeden canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.
17.30'DA BAŞLADI
Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı
’nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis’in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesi'
ndeki Zeytunak’ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat 17.30’da başladı.
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Gizem Yetil