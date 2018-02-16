Şeyh Horoz bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

ATEŞ ALTINA ALINDI



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17.30'DA BAŞLADI

Afrin Harekatı'nda 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu!

Afrin'deki PYD/PKK sığınaklarında Kızılhaç yardımı bulundu

Gizem Yetil

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı.Öte yandan Kilis'te Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) geçici akreditasyon kartı verilen yerli ve yabancı medya mensupları, sınır bölgesinde harekatla ilgili gelişmeleri hakim bir tepeden canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.Afrin’e yönelik düzenlenen’nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis’in karşısında bulunanndeki Zeytunak’ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat 17.30’da başladı.