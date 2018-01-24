Seyhan Nehri'nin ortasında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki demir yolu köprüsünün beton ayağında mahsur kalan üç çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu

Seyhan Nehri'nin ortasında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Nehir üzerindeki demir yolu köprüsünün beton ayağına inen üç çocuk, buradan çıkamayınca çevredekilerden yardım istedi.

CAN-KUR EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU


Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kurtarma ekibindeki bir görevli köprünün ayağına inerek çocuklara ulaştı.

ÇOCUKLAR MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARILDI


Bellerine ip bağlanan çocuklar indirilen merdiven yardımıyla kurtarıldı. Çocuklar daha sonra bölgeden ayrıldı.



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