Seyhan Nehri'nin ortasında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

CAN-KUR EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

ÇOCUKLAR MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARILDI

Mine Bozkurt

Nehir üzerindeki demir yolu köprüsünün beton ayağına inen üç çocuk, buradan çıkamayınca çevredekilerden yardım istedi.Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kurtarma ekibindeki bir görevli köprünün ayağına inerek çocuklara ulaştı.Bellerine ip bağlanan çocuklar indirilen merdiven yardımıyla kurtarıldı. Çocuklar daha sonra bölgeden ayrıldı.