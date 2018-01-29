Seyhan Şaşko ve Tuncay Şanlı birlikte mi? Seyhan Şaşko kimdir?

MAKEDONYA'DA DOĞDU

Tuncay Şanlı'nın Seyhan Şaşko’yla mum ışığı romantizmi

Elif Bayram

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'!ın efsanesi şimdilerin futbol yorumcusu, önceki akşam Çubuklu Taç Restoran’da aynı kanalda birlikte çalıştığı spor spikerigörüntülendi. Mum ışığında yemek yiyen ikilinin keyfi patlayan flaşlarla kaçtı. Peki herkesin merak ettiği Seyhan Şaşko kimdir?Güzel sunucu1989 doğumlu. Makedonya’da doğan Seyhan, doğduktan 3 sene sonra babasının mesleği sebebiyle İstanbul’a geldi.İstanbul’da okula başlamış olan isimmezun oldu. Boyu 1.75 cm.Yaşantısında sporun büyük bir önemi olduğunu söyleyen sunucu küçüklüğünden itibaren tenis sporunla ilgilendi. Üniversite zamanında hentbol ile basketbola da merak salmaya başlamış ve bir süre kadar bunları takip etti. Yeteneğiyle de önemli işler yapmış olan sunucu aynı zamanda piyano da çalıyor.Eve gittiği zamanlar genellikle tenis maçlarını izlemeye başlayan isim kısa sürede tenis ile tüm sporlardan daha fazla ilgilendi ve Tenis sporunu çok sevdi. Bir dönem amatör olarakta tenis oynadı ve ardından bütün spor müsabakalarını takip etmeye başladı.Boş zamanlarını çoğunlukla ailesiyle geçirmekten hoşlanan güzel sunucu aynı zamanda arkadaşlarına da yeteri kadar vakit ayırarak onlar ada vakit geçirmeyi seviyor.korosunda da bir dönem bulunmuş olan güzel isim Seyhan Şaşko yoluna Bein Sports ekranlarında sunuculuk yaparak devam etmektedir.