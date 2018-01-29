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Seyhan Şaşko ve Tuncay Şanlı birlikte mi? Seyhan Şaşko kimdir?

Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla birlikte görüntülendi. Tuncay Şanlı, mum ışığında yemek yediği Seyhan Şaşko için “Kanaldan arkadaşım olur” dedi. Peki Seyhan Şaşko kimdir, aslen nereli? Seyhan Şaşko ile Tuncay Şanlı aşk mı yaşıyor? Bu soruların detayları haberimizde...

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:33
Seyhan Şaşko ve Tuncay Şanlı birlikte mi? Seyhan Şaşko kimdir?
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'!ın efsanesi şimdilerin futbol yorumcusu Tuncay Şanlı, önceki akşam Çubuklu Taç Restoran’da aynı kanalda birlikte çalıştığı spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi. Mum ışığında yemek yiyen ikilinin keyfi patlayan flaşlarla kaçtı. Peki herkesin merak ettiği Seyhan Şaşko kimdir? 



 

MAKEDONYA'DA DOĞDU


Güzel sunucu Seyhan Şaşko 1989 doğumlu. Makedonya’da doğan Seyhan, doğduktan  3 sene sonra babasının mesleği sebebiyle İstanbul’a geldi.

İstanbul’da okula başlamış olan isim Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Boyu 1.75 cm.

Yaşantısında sporun büyük bir önemi olduğunu söyleyen sunucu küçüklüğünden itibaren tenis sporunla ilgilendi. Üniversite zamanında hentbol ile basketbola da merak salmaya başlamış ve bir süre kadar bunları takip etti. Yeteneğiyle de önemli işler yapmış olan sunucu aynı zamanda piyano da çalıyor.

Eve gittiği zamanlar genellikle tenis maçlarını izlemeye başlayan isim kısa sürede tenis ile tüm sporlardan daha fazla ilgilendi ve Tenis sporunu çok sevdi. Bir dönem amatör olarakta tenis oynadı ve ardından bütün spor müsabakalarını takip etmeye başladı.



Boş zamanlarını çoğunlukla ailesiyle geçirmekten hoşlanan güzel sunucu aynı zamanda arkadaşlarına da yeteri kadar vakit ayırarak onlar ada vakit geçirmeyi seviyor. TRT çocuk korosunda da bir dönem bulunmuş olan güzel isim Seyhan Şaşko yoluna Bein Sports ekranlarında sunuculuk yaparak devam etmektedir.



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