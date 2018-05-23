Seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Yangın, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet Kaplan 54 DH 411 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Kaplan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Otomobilin LPG’li olması sebebiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.