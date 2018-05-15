Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt dünkü köşesinde, Acun Ilıcalı'nın yazlığını satışa çıkardığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın dekore ettiği yazlığı, Ilıcalı'nın, 7 milyon euro'ya satışa çıkardığını belirten Bülent Cankurt, "Artık çok sevdiği Alaçatı'da başka bir yazlık mı yaptırıyor yoksa Çeşme ile irtibatı koparmaya mı karar verdi bilmiyorum" diye belirtti.

Şeyma Subaşı ise sosyal medya hesabından evi satılığa çıktığı iddialarını yalanladı.

Sabah yazarının iddiası şöyleydi:

"Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Alaçatı'da arsa alıp kendi keyfine göre yaptırdığı, eşi Şeyma Subaşı'nın da dekore ettiği dillere destan yazlığını 7 milyon Euro'ya satılığa çıkardığını öğrendim. Ilıcalı iki yıl önce 8 milyon lira masraf yaptığı konuşulan ve geçen yaz birçok arkadaşını ağırladığı bu çok özel yazlığını neden satılığa çıkardı bilemedim. Artık çok sevdiği Alaçatı'da başka bir yazlık mı yaptırıyor yoksa Çeşme ile irtibatı koparmaya mı karar verdi bilmiyorum. Bu arada Alaçatı'daki yazlığını satılığa çıkaran Ilıcalı'nın, Ortaköy'de 18 milyon dolara bir villa satın aldığı kulağıma geldi. Eşi Şeyma Subaşı, bugünlerde Ortaköy'deki Boğaz'a nazır bu villanın dekorasyonuyla uğraşıyormuş. Güle güle otursunlar…''

ŞEYMA SUBAŞI YALANLADI

Kendi dekore ettiği evi satmadıkları yönünde açıklama yapan Şeyma Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

''Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri, her zaman ki gibi misafirlerimizi bekliyoruz''

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