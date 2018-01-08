Şeyma Subaşı Ahmet Hakan'ın zeytin dalına bakın nasıl karşılık verdi

Şeyma Subaşı: Gece 3'te Acun'a mesaj attım 'doğuruyorum'

"GEL BARIŞALIM ŞEYMA"

Şeyma Subaşı-Ahmet Hakan cephesinde sular durulmuyor

ŞEYMA SUBAŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O VİDEOSU:

Şeyma Subaşı: Benden bir tane var

Çiğdem Saltık

'nın verdiği bir röportaj sonrasında, Subaşı'nın cümlelerini ti'ye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti.Geçen günlerde kaleme aldığıbaşlıklı yazıda "İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!" başlıklı yazıda'ya zeytin dalı uzatan'a yanıt geldi.Çektiği videoya'ı etiketleyen, "Ahmet beyciğim merhaba, Tulum'dayım, Buradan size selamlar gönderiyorum" diyerek aralarındaki kavgaya son noktayı koydu.