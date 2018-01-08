Şeyma Subaşı Ahmet Hakan'ın zeytin dalına bakın nasıl karşılık verdi

Şeyma Subaşı
'nın verdiği bir röportaj sonrasında Ahmet Hakan
, Subaşı'nın cümlelerini ti'ye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti.
Şeyma Subaşı: Gece 3'te Acun'a mesaj attım 'doğuruyorum'
"GEL BARIŞALIM ŞEYMA"
Geçen günlerde kaleme aldığı "Barışmak istiyorum"
başlıklı yazıda "İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!" başlıklı yazıda Şeyma Subaşı
'ya zeytin dalı uzatan Ahmet Hakan
'a yanıt geldi.
Şeyma Subaşı-Ahmet Hakan cephesinde sular durulmuyor
ŞEYMA SUBAŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI
Çektiği videoya Ahmet Hakan
'ı etiketleyen Şeyma Subaşı
, "Ahmet beyciğim merhaba, Tulum'dayım, Buradan size selamlar gönderiyorum" diyerek aralarındaki kavgaya son noktayı koydu.
İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O VİDEOSU:
Şeyma Subaşı: Benden bir tane var
Çiğdem Saltık