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Şeyma Subaşı Ahmet Hakan'ın zeytin dalına bakın nasıl karşılık verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı geçen yıl büyük bir polemik yaşamıştı. Röportaj veren Şeyma Subaşı'yı eleştiren Ahmet Hakan Subaşı'ya bu kez zeytin dalı uzattı. Ahmet Hakan yazısında Şeyma Subaşı ile barışmak istediğini dile getirdi. Peki Şeyma Subaşı'nın buna tepkisi ne oldu?

Şeyma Subaşı Ahmet Hakan'ın zeytin dalına bakın nasıl karşılık verdi
Şeyma Subaşı'nın verdiği bir röportaj sonrasında Ahmet Hakan, Subaşı'nın cümlelerini ti'ye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti.

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"GEL BARIŞALIM ŞEYMA"

Geçen günlerde kaleme aldığı "Barışmak istiyorum" başlıklı yazıda "İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!" başlıklı yazıda Şeyma Subaşı'ya zeytin dalı uzatan Ahmet Hakan'a yanıt geldi.

Şeyma Subaşı-Ahmet Hakan cephesinde sular durulmuyorŞeyma Subaşı-Ahmet Hakan cephesinde sular durulmuyor

ŞEYMA SUBAŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Çektiği videoya Ahmet Hakan'ı etiketleyen Şeyma Subaşı, "Ahmet beyciğim merhaba, Tulum'dayım, Buradan size selamlar gönderiyorum" diyerek aralarındaki kavgaya son noktayı koydu.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O VİDEOSU:



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