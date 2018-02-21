Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürdü

"BUNU KİM YAPTI?"

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O PAYLAŞIMI:

FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİ:

Çiğdem Saltık

, Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürdü.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen, son olarak eşi'nın montajlı fotoğrafını paylaştı.Eşinin kendi hesabından paylaştığı bir akraba ziyareti sırasında çekilmiş karesine yapılmış bir montajı kısa bir video üzerinden paylaşankahkahalar içinde yayınladığı videoya "Bunu kim yaptı kimmm" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.