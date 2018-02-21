Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürdü

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı
, Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini güldürdü.
"BUNU KİM YAPTI?"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı
, son olarak eşi Acun Ilıcalı
'nın montajlı fotoğrafını paylaştı.
Eşinin kendi hesabından paylaştığı bir akraba ziyareti sırasında çekilmiş karesine yapılmış bir montajı kısa bir video üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı
kahkahalar içinde yayınladığı videoya "Bunu kim yaptı kimmm" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN O PAYLAŞIMI:
FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİ:
Çiğdem Saltık