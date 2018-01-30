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Sezaryenden sonra normal doğum yapılır mı?

Sezaryenden sonra normal doğum yapmak mümkün. "Sezaryen sonrası vajinal doğumun yararları risklerine göre daha üstün geliyor" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Danaoğlu "Amerika’da yüzde 19.9, Norveç'te yüzde 5.7, İsveç'te yüzde 53 oranında anne adaylarına sezaryen sonrası vajinal doğum öneriliyor" diye konuştu

30 Ocak 2018, Salı 10:24
Sezaryenden sonra normal doğum yapılır mı?
İlk doğumun sezaryen ile yaptırılmasının sonraki doğumlarda da sezaryenin seçilmesinde etkili olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Danaoğlu, ne kadar usulüne uygun yapılırsa yapılsın sezaryenin mutlaka rahimde bir yara izi bıraktığını söyledi.

“Bu yara izi de ne kadar iyileşirse iyileşsin, yeni bir gebelikte rahim yeniden büyümeye başladığında özellikle doğum eyleminde ortaya çıkan çok güçlü kasılmaların da etkisiyle yırtılmaya eğilim gösterebilir” diyen Op. Dr. Nihal Danaoğlu, şöyle devam etti:

'SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM ÖNERİLİYOR'

“Bu yırtılma riski, rahim yukarıdan aşağıya kesildiği eski usul sezaryenlerde daha yüksektir. Günümüzde tercih edilen alt segment ya da yatay kesilerde bu yırtılma riski çok daha düşüktür. 1995 yılında American Collage of Obstetricians and Gynecologists Derneği sezaryenden sonra vajinal doğum için bir kılavuz yayınlamıştır. Buna göre SSVD başarı oranı yüzde 60-80'dir. Sezaryen sonrası vajinal doğumun yararları risklerine göre daha üstün gelmektedir. Dünyadaki verilere göre de Amerika’da yüzde 19.9, Norveç'te yüzde 5.7, İsveç'te yüzde 53 oranında anne adaylarına sezaryen sonrası vajinal doğum önerilmektedir.”

'SEZARYENDE ANNE ÖLÜM RİSKİ 2-4 KAT DAHA FAZLA'

Sezaryen doğumda anne ölümü riskinin normal doğuma oranla 2-4 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Nihal Danaoğlu, “Vajinal doğumlarda doğum sonu kan transfüzyonu, enfeksiyon, üriner ve bağırsak yaralanması riski daha azdır. Doğum sonrası süreçte anne daha hızlı iyileşir ve bebeğini daha rahat emzirebilir. Günümüzde giderek fazlalaşan doğum sonrası depresyon riskinin de vajinal doğum yapan annelerde daha az dolduğu bilinmektedir. Üstelik doğal durum annenin bebek ile hemen iletişim kurabilmesi ve anne bebek arasındaki bağın güçlenmesi açısından da avantaj sunar. Vajinal doğum sonrası anne hastaneden daha çabuk taburcu edilir, bu nedenle doğum maliyetleri de azaltılabilir” diye konuştu.


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