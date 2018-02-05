Sezen Aksu'dan radikal karar! Hepsini kapattı

Sezen Aksu'ya, Afrin harekatı sonrası Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmadığı gerekçesiyle sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamadığı iddia edilen Sezen Aksu tüm sosyal medya hesaplarını kapattı