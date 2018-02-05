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Sezen Aksu'dan radikal karar! Hepsini kapattı

Sezen Aksu'ya, Afrin harekatı sonrası Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmadığı gerekçesiyle sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamadığı iddia edilen Sezen Aksu tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Sezen Aksu'dan radikal karar! Hepsini kapattı
Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik için sessiz kaldığı gerekçesiyle internet kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sezen Aksu'yla ilgili çok sayıda yorum paylaşıldı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamadığı iddia edilen Sezen Aksu tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.


MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİNİ SATTI MI?


Sezen Aksu geçen günlerde de yıllar önce satın aldığı şair Mehmet Akif Ersoy'un evini restore ettirdikten sonra sattığı iddialarıyşa gündeme gelmişti.

Ancak Sezen Aksu'nun menajeri iddiaların asılsız olduğu ve evin satılmadığını açıklamıştı.



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