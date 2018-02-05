Sezen Aksu'dan radikal karar! Hepsini kapattı

Sezen Aksu
, Afrin'de Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik için sessiz kaldığı gerekçesiyle internet kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Sezen Aksu'yla
ilgili çok sayıda yorum paylaşıldı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamadığı iddia edilen Sezen Aksu tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.
Sezen Aksu
MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİNİ SATTI MI?
geçen günlerde de yıllar önce satın aldığı şair Mehmet Akif Ersoy'un
evini restore ettirdikten sonra sattığı iddialarıyşa gündeme gelmişti.
Ancak Sezen Aksu'nun menajeri iddiaların asılsız olduğu ve evin satılmadığını açıklamıştı.
Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?
Sezen Aksu'dan nazara karşı tütsü
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Elif Bayram