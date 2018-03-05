Sezen Aksu'dan sonra şimdi de Mehtap Ar dava açtı



13 BİN LİRALIK DAVA AÇILDI

Sezen Aksu'dan radikal karar! Hepsini kapattı

Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?

Elif Bayram

’nun açtığı dava sonrası bu durumdan haberdar olanda hak sahibi olarak eserin kendisinden izin alınmadan kullanıldığını dava dilekçesinde anlattı.’ne açılan davanın dilekçesinde merhum Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’ın annesinin varisi sıfatıylaüye olduğu anlatıldı.’ın avukatı, “İzinsiz kullanım nedeniyle müvekkilimin maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin yüzde 25’lik hak sahibi olması nedeniyle eserin izinsiz kullanım nedeniyle şimdilik 13 bin lira maddi manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.Mahkeme, açılan dava kapsamında Sezen Aksu’nun icra ettiği müzik eseri üzerindeki mali hakların kimlere ait olduğunun tespiti içinye yazı yazılmasına karar verdi. MSG de cevabi yazısında “Sen Ağlama” adlı eserin söz yazarınınve bestecisinin deolduğunu mahkemeye bildirdi. (Hürriyet/Özge Eğrikar)