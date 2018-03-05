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Sezen Aksu'dan sonra şimdi de Mehtap Ar dava açtı

Sezen Aksu’nun meşhur “Sen Ağlama” adlı şarkısı, telefonda bekleme müziği olarak kullanılınca mahkemelik oldu. Sezen Aksu iki yıl önce aynı şarkıyla ilgili İGDAŞ’a dava açmış ve 17 bin lira tazminat kazanmıştı

05 Mart 2018, Pazartesi 12:08
Sezen Aksu'dan sonra şimdi de Mehtap Ar dava açtı
Sezen Aksu’nun açtığı dava sonrası bu durumdan haberdar olan Mehtap Ar da hak sahibi olarak eserin kendisinden izin alınmadan kullanıldığını dava dilekçesinde anlattı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde merhum Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’ın annesinin varisi sıfatıyla Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) üye olduğu anlatıldı.


13 BİN LİRALIK DAVA AÇILDI


Mehtap Ar’ın avukatı, “İzinsiz kullanım nedeniyle müvekkilimin maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin yüzde 25’lik hak sahibi olması nedeniyle eserin izinsiz kullanım nedeniyle şimdilik 13 bin lira maddi manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, açılan dava kapsamında Sezen Aksu’nun icra ettiği müzik eseri üzerindeki mali hakların kimlere ait olduğunun tespiti için MSG’ye yazı yazılmasına karar verdi. MSG de cevabi yazısında “Sen Ağlama” adlı eserin söz yazarının Aysel Gürel, Sezen Aksu ve bestecisinin de Onno Tunç olduğunu mahkemeye bildirdi. (Hürriyet/Özge Eğrikar)



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