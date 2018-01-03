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Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe böyle barıştı-İşte o fotoğraflar

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışmasının ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Her ne kadar Yıldız Tilbe 'Biz küs değildik, sadece görüşemiyorduk' şeklinde bir açıklama da yapsa ortada bir küslüğün olduğu ve ardından da barışın geldiği belli. Çünkü daha öncesinde Yıldız Tilbe hiç Sezen Aksu'nun bulunduğu bir fotoğraf paylaşmamıştı. Şimdi ise poz poz fotoğraf paylaşıyor.  İşte o fotoğraflar...

03 Ocak 2018, Çarşamba 13:03
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe böyle barıştı-İşte o fotoğraflar
Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü. Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.




İkilinin geçen günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

SEZEN AKSU VE YILDIZ TİLBE NEDEN KÜSMÜŞTÜ?


25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.

Yıldız Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Sezen Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!


Uzay Heparı, 1993 yılında tasarımcı Zeynep Tunuslu ile nikâh masasına oturdu.  Bu evlilikten 'Kanat' adında bir oğlu olan  Uzay Heparı, 1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti

Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklamasıYıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması
Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

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