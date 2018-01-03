Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barışma fotoğrafları

Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

Elif Bayram

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü. Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.