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Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı

Sanatçı Sezen Aksu, 350 bin TL ödeyip aldığı İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un evini oturmadan sattı

23 Ocak 2018, Salı 11:44
Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı
Mehmet Akif Ersoy'un 1908-1912 yılları arasında Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 350 bin liraya satın alan ve içine köklü bir tadilat çalışmasına giren Sezen Aksu, bu yüzden komşularının da tepkisini çekmişti.

Abdullah Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan yalının her köşesini kendi zevkine göre yenilemek isteyen Sezen Aksu, 500 bin lira masraf yaparak deyim yerindeyse evi baştan aşağı değiştirdi.

Üç katlı eve taşınmak için hazırlık yaparken Sezen Aksu, evi kiraya verdi.



Sezen Aksu'nun kelepir fiyata ilk sahibinden aldığı eve 350 bin lira ödediği ise tapu kayıtlarında ortaya çıktı.



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