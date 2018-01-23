Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı

Sezen Aksu'dan nazara karşı tütsü

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Elif Bayram

'un 1908-1912 yılları arasında'nde yaşadığı evi 350 bin liraya satın alan ve içine köklü bir tadilat çalışmasına giren, bu yüzden komşularının da tepkisini çekmişti.Abdullah Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan yalının her köşesini kendi zevkine göre yenilemek isteyen, 500 bin lira masraf yaparak deyim yerindeyse evi baştan aşağı değiştirdi.Üç katlı eve taşınmak için hazırlık yaparken Sezen Aksu, evi kiraya verdi.Sezen Aksu'nun kelepir fiyata ilk sahibinden aldığı eve 350 bin lira ödediği ise tapu kayıtlarında ortaya çıktı.