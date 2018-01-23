Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?

Sezen Aksu'dan nazara karşı tütsü

Uzay Heparı kimdir? (Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe neden onlarca yıl küs kaldı?)

(ntv.com.tr)

Çiğdem Saltık

'un 1908-1912 yılları arasında Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 350 bin liraya satın alan ve içinde tadilat çalışmasına giren, yalının her köşesini kendi zevkine göre yenilemişti.63 yaşındaki'nun ortaya atılan iddialara göre bu evi sattığı öne sürüldü.Ancak Sezen Aksu'nun menajeri iddiaların asılsız olduğu ve evin satılmadığını açıkladı.Beylerbey-Abdullah Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan yalıya500 bin TL masraf yapmıştı.