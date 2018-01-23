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Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?

Sanatçı Sezen Aksu'nun yıllar önce satın aldığı şair Mehmet Akif Ersoy'un evini restore ettirdikten sonra sattığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Sezen Aksu'nun menajeri açıklama yaptı

23 Ocak 2018, Salı 15:51
Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy'un evini sattı mı?
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1908-1912 yılları arasında Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 350 bin liraya satın alan ve içinde tadilat çalışmasına giren Sezen Aksu, yalının her köşesini kendi zevkine göre yenilemişti.

63 yaşındaki Sezen Aksu'nun ortaya atılan iddialara göre bu evi sattığı öne sürüldü.

Ancak Sezen Aksu'nun menajeri iddiaların asılsız olduğu ve evin satılmadığını açıkladı.

Beylerbey-Abdullah Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan yalıya Sezen Aksu 500 bin TL masraf yapmıştı.



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(ntv.com.tr)

 


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