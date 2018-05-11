Sezen Aksu organlarını mı bağışladı?

Gizem Özdilli tüm organ ve dokularını bağışladı

Çiğdem Saltık

'Bir organ bir hayat' diyerek organlarını bağışladı. Sanatçının bu hareketi takdir topladı.de Instagram'da yaptığı paylaşımda ''Tüm organlarımı bağışladım. Ben öldükten sonra, başka acıların sevinci olmak için bunu yaptım. Organ bağışı hayat kurtarır'' diyerek 25 arkadaşını etiketlemişti.Çağrıya destek veren, ''Ben de bağışlamaya karar verdim. Ölümüm başka bedenlere can ve yaşama sevinci olsun'' demişti.