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Sezen Aksu organlarını mı bağışladı?

Sanat camiasından beklenen organ nakli bağışı için bir destek de usta sanatçı Sezen Aksu'dan geldi

11 Mayıs 2018, Cuma 10:49
Sezen Aksu organlarını mı bağışladı?
Sezen Aksu 'Bir organ bir hayat' diyerek organlarını bağışladı. Sanatçının bu hareketi takdir topladı.



Gülben Ergen de Instagram'da yaptığı paylaşımda ''Tüm organlarımı bağışladım. Ben öldükten sonra, başka acıların sevinci olmak için bunu yaptım. Organ bağışı hayat kurtarır'' diyerek 25 arkadaşını etiketlemişti.

Çağrıya destek veren Deniz Seki, ''Ben de bağışlamaya karar verdim. Ölümüm başka bedenlere can ve yaşama sevinci olsun'' demişti.

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