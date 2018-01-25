Sezer İnanoğlu beraat etti: Sezercik kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…

Türk sinemasının çocuk oyuncusu Sezercik'i, Sezer İnanoğlu (51) eski eşi Mehtap Meral Kaykasoğlu’nu (36) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Peki Sezercik kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…