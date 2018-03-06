Sezgin Erdemir kimdir? Diriliş Ertuğrul Sungur Tekin kimdir?

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?





SUNGUR TEKİN KİMDİR?

Büşra Kamış

Diriliş Ertuğrul'un 109. bölümünde Sungur Tekin'in obaya dönmesiyle herkes Sezgin Erdemir'i ve canlandırdığı karakter Sungur Tekin'in tarihte kimdir olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Sungur Tekin'e dizide can veren Sezgin Erdemir nereli, eşi, kaç yaşındadır, nerelidir?1976 İstanbul doğumlu olan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Koçum benim dizisinin yanı sıra kertenkele (celal rolüyle) yol arkadaşın (prodüktör rolüyle) ve krem dizilerinde toplam 11 dizide rol almıştır. Dizilerin yanı sıra bir çok filmde de rol almıştır. Bunlar muska (celal rolüyle), kirli oyunlar (4. Murat rolüyle), kösem sultan Mahpeyker (bostancıbaşı ali ağa rolüyle), sultan Avrupa’da ( şehzade murat rolüyle) gibi toplam tane sinema filmlerde oynamıştır. Sezgin Erdemir şimdi ise Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almaktadır.Süleyman Şah’ın, Gündoğdu, Ertuğrul Bey ve Dündar Bey adında dört oğlu vardı. Sungur Tekin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına döndü. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi, 400 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürmeliçukur yöresine gittiler.Osmanlı Devleti’ni kuracak olan Kayı Han aşiretinin başında dört kardeş vardı: Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar.Bitip tükenmek bilmeyen, yıllar yıllar süren Anadolu göçü kardeşlerden Sungur Tekin’le Gündoğdu’yu yormakla kalmamış, ümitlerini ve morallerini de tüketmişti. Anlaşıp geri dönmeye karar verdiler. Ertuğrul’un “Deryalara (denize) açılalım, ötelerine bile geçelim” demesini kavrayamıyor, “Deryanın suyu tuzludur, ne ekin, ne de hayvan sulamaya yarar” diye itiraz ediyorlardı. Çünkü Sungur Tekin’le Gündoğdunun ufku birkaç hayvan ve birkaç dönüm tarlayla sınırlıydı. Geri döndüler.Ertuğrul’un ise ütopyası, hayalleri, ümitleri vardı: Devlet olmayı kafasına koymuştu. Küçük kardeşi Dündar’la birlikte Anadolu içlerine doğru yoluna devam etti. Yollarına devam edenler, kısa vir süre sonra dünya örneği bir devlet kurdular: Osmanlı Devleti.