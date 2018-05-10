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Sezon sonu Galatasaray Fenerbahçe derbisi olabilir!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala, ilk 4 sıradaki takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansları devam ediyor. Kalan haftalarda oynanacak maçlardaki skorlara göre şampiyonun ekstra play-off maçıyla belirlenme ihtimali de var.

Sezon sonu Galatasaray Fenerbahçe derbisi olabilir!
Spor Toto Süper Lig’de 33. haftaya lider giren Galatasaray, şampiyonluk için rakiplerine göre bir adım olsa da 4 takımın da şampiyon olma şansı bulunuyor.Süper Lig Müsabaka Statüsü’ne göre, şampiyonu ikili, üçlü averaj, hatta oynanacak ekstra play off maçı belirleyebilir.

Son 2 hafta kala akıllara Galatasaray ile Fenerbahçe’nin aynı puanla ligi tamamlama olasılığında ne olacağı soruları takıldı. Eğer Galatasaray ile Fenerbahçe ligi aynı puan ve averajla bitirirse yani kalan maçlarda,

Galatasaray-Malatyaspor: 1-0
Karabükspor-Fenerbahçe: 1-5
Göztepe-Galatasaray: 2-1
Fenerbahçe-Konyaspor: 1-0
skorları alınırsa iki takımın puanı, ikili averajı, gol averajı ve gol sayısı dengeye geliyor.

Süper Lig Müsabaka Statüsü'ne göre bu durumda,

– Kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
– Kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz),
– Genel gol averajına,
– Gol sayısına,
– Hükmen yenilgi sayısına bakılıyor.

Bütün bu durumların eşit olması halinde TFF, “Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi hâlinde, ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır” diyor.

Bu ihtimal, diğer şampiyonluk adayları arasında mümkün değil. Çünkü hiçbir ikili averaj eşit değil. Üçlü puan eşitliği ihtimalleri incelendiğinde de yine ekstra play-off olasılığı doğmuyor, muhakkak takımlardan biri üçlü averaj üstünlüğüyle şampiyonluk ipini göğüslüyor.


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