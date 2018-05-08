Sezona galibiyetle başlayan Yağız Avcı: Daha da iyi olacağız!

"EN ZORLU ETAPTI"

FORD MOTORSPORT TÜRKİYE HAKKINDA

Erdinç Şahin

’nın ilk ayağı olanrüzgarı esti.takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Avcı, co-pilotu Onur Vatansever ile birlikte en yakın rakibine 1 dakika 13 saniye fark atarak ilk sırayı aldı. Başarılı sporcu, yeni aracı Ford Fiesta R5’le yarıştığı rallinin ardından ise “İkinci günde geçtiğimiz yeni etaplar hem otomobil hem de pilot ve co-pilot uyumu için iyi bir sınav oldu. Özellikle son etap hayatımda geçtiğim en zorlu etaplardandı diyebilirim” açıklamasını yaptı.Türk motor sporları tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası Rally Phrygia ile başladı. Eskişehir-Kütahya-Bilecik illerini kapsayan bir parkurda yapılan yarışlara Red Bull sporcusu Yağız Avcı damga vurdu. Son zamanlardaki başarısıyla sadece ralli tarihine değil, Türk spor tarihine de adını altın harflerle yazdıran ve beş Türkiye Şampiyonluğuna, 2017’de Avrupa Ralli Kupası zaferini de ekleyen Avcı, yeni aracı Ford Fiesta R5 ile mutlu sona ulaştı. Bu sezon Ford Motorsport takımı adına yarışmaya başlayan tecrübeli pilot, co-pilotule birlikte zorlu ralliyi en yakın rakibinden 1 dakika 13 saniye önde bitirmeyi başardı.Yarışın ardından konuşan Yağız Avcı, "Eskişehir'de sezona yeni otomobil ve yeni co-pilotum ile başladım. Ekip olarak da eski yuvama döndüm. Hem otomobil hem de co-pilot uyumumuz gayet iyiydi" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:"İlk gün iyi bir tempoyla başladık, etapları bildiğimiz için pek sorun yaşamadık. İkinci günde geçtiğimiz yeni etaplar hem otomobil hem de pilot ve co-pilot uyumu için iyi bir sınav oldu. İlk iki etap kuruydu ve doğru lastikleri seçtiğimiz için sorun yaşamadan 16 saniyelik fark yakaladık. Ama son iki etap zorlayıcıydı çünkü ciddi bir yağış vardı. Ekip olarak en iyi lastik seçimini yapmaya çalıştık ve hataya açık, riskli etaplarda hata yapmadan yarışı önde bitirmeyi başardık. Özellikle son etap hayatımda geçtiğim en zorlu etaplardandı diyebilirim. Araca ve birbirimize alıştıkça çok daha iyi olacağız."Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise “Sezona zaferle başlamayı hedefledik ve amacımıza ulaştık. Sezonu da aynı şekilde mutlu sonla bitirip şampiyon olmayı hedefliyoruz.” dedi.Türkiye Ralli Şampiyonası, 2-3 Haziran’da düzenlenecek Akdeniz Rallisi ile devam edecek.Ford Motorsport Türkiye, 1968 yılında Türkiye’de yapılan ilk resmi ralli olan Türkiye rallisini kazandığı ilk günlerden bugüne kadar gelen Türkiye’nin en köklü motor sporları oluşumlarından biridir. Ford Türkiye destekli takım, o tarihten bugüne motor sporlarının içinde olmuştur. Son 22 yıldır Serdar Bostancı’nın yönetiminde Türkiye’nin en büyük motor sporları takımı haline gelen takım yurt içinde ve yurt dışında sayısız başarılar ve şampiyonluklar kazanmıştır.