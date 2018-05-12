Sezonun en erken golü Belhanda’dan
Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu
Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi.
30. SANİYEDE GOL!
Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi. Belhanda’nın bu golün Süper Lig’de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım