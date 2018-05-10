Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SGK’dan akciğer kanseri ilaçları ile ilgili flaş karar

SGK, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldı

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:04
SGK’dan akciğer kanseri ilaçları ile ilgili flaş karar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'ni değiştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akciğer kanseri, Multipl Skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren ödeme listesine alınan ilaç sayısının 100'e ulaştığını söyledi.  Bu ilaçların önemli bir bölümünün yurtdışından temin edildiği belirtildi.

Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları ise şöyle:

VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

XALKORİ: Akciğer kanseri

TAGRİSSO: Akciğer kanseri

ALECENSA: Akciğer kanseri

ZYKADIA: Akciğer kanseri

IRESSA: Akciğer kanseri

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)

NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)

DOPADEX: Parkinson hastalığı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrika'da yeni Ebola salgını: 17 kişi öldü

Afrika'da yeni Ebola salgını: 17 kişi öldü
Düzenli egzersiz kronik hastalıkları önlüyor

Düzenli egzersiz kronik hastalıkları önlüyor
İnmeyi önleyen 7 kritik öneri (10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü)

İnmeyi önleyen 7 kritik öneri (10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü)
Obezite hangi hastalıkları tetikliyor?

Obezite hangi hastalıkları tetikliyor?
Alerji mevsimi her yıl uzuyor (Polen alerjisi nedir?)

Alerji mevsimi her yıl uzuyor (Polen alerjisi nedir?)
Kalıtsal hastalığı olan çiftlerin tüp bebek masrafını devlet karşılayacak

Kalıtsal hastalığı olan çiftlerin tüp bebek masrafını devlet karşılayacak
Dünyada bir ilk: Güreşçi deveye katarakt ameliyatı

Dünyada bir ilk: Güreşçi deveye katarakt ameliyatı
İş sağlığı ve güvenliği 158 bin uzmana emanet

İş sağlığı ve güvenliği 158 bin uzmana emanet
Göz iltihaplanmalarına dikkat!

Göz iltihaplanmalarına dikkat!
Ensede ağrı sinüzit belirtisi olabilir!

Ensede ağrı sinüzit belirtisi olabilir!
Islak mendile yasak

Islak mendile yasak