SGK’dan akciğer kanseri ilaçları ile ilgili flaş karar

Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları ise şöyle:

Senim Tanay

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'ni değiştirdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akciğer kanseri, Multipl Skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ödeme listesine alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren ödeme listesine alınan ilaç sayısının 100'e ulaştığını söyledi. Bu ilaçların önemli bir bölümünün yurtdışından temin edildiği belirtildi.Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)Akciğer kanseriAkciğer kanseriAkciğer kanseriAkciğer kanseriAkciğer kanseriAtipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılmasıMultipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)Parkinson hastalığı