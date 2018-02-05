SGK'dan yeni düzenleme... 35 ilaç daha geri ödeme listesine aldı

BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

Senim Tanay

İlaç Geri Ödeme Komisyonu'nca 21 Eylül 2017'de yapılan toplantıda 94 adet başvurunun nihai kararı verildi. Düzenleme ile 35 adet ilaç yeni bir SUT düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edildi. Listeye konulacak 3 ilacın ikisi, daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye'de ruhsat almış ilaçlar.Bunlardan biri "interstisyel sistit" tedavisinde, diğeri "hodgkin lenfoma" ve "anaplastik büyük hücreli lenfoma" tedavisinde, diğeri "akciğer kanseri" tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar kurumla sözleşmeli eczanelerden vatandaşın erişimine sunuldu.Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri tedavilerinde kullanılmak üzere 3 adet ilacın yurt dışından tedarik edilmesine karar verildi.- Hastanalerin acil servisleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir düzenleme de Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı. SGK, acil servisten kliniğe ya da başka bir hastaneye sevk edilen hasta için "Alınacak ücretlere dair bilgilendirme formu" imzalama şartı getirdi.- Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek. Acil servislerde doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.- Öte yandan SGK obezite ameliyatlarında ödeme kapsamını da genişletti. Tebliğe gör Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle vücut kitle endeksi 40 kg/m2'nin üzerindeki kişilerin yanı sıra vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme kapsamına alınacak.- İlerleyici nörolojik bir hastalık olan, yürüme güçlüğüne ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskine yol açan "ataksi telenjektazi" tanılı hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmayacak.- Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine er/erbaşların askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçları, askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek.- Trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de diş tedavilerinde, hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 yıl olan yenilenme süresi dikkate alınmayacak.- Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu için diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporu yeterli olacak.