SGK duyurdu: Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı işleme alındı
Hatay SGK İl Müdürü Hamit Bal, İşverenlerin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranının işletime alındığını duyurdu
"Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103), geçici 20 nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin (sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır."
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)