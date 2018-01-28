SGK haczettiği birçok ürünü satışa çıkardı

100 BİN TL BEDEL

LIPOSUCTION CİHAZI

FIRIN HİSSESİ BİLE BULUNUYOR

Adem Özdoğan

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun haczettiği otomobilleri nakde çevirmek için açtığı ihaleler, kurumun geniş otomobil portföyünü de ortaya koyuyor. Kurumun internet sitesinde yer alan ilanlarda, motorsikletten kamyonete, römorktan otomobile kadar her türlü araç bulunuyor. SGK’nın satış listesinde sadece otomobiller değil spor malzemeleri, iğneli epilasyon cihazı ve kompresörler de var.Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; SGK tarafından satılacak araçlar arasında 100 bin TL muhammen bedelle 2005 model Volkswagen marka araç da bulunuyor. Otomobil için ihale Gaziantep’te 21 Şubat’ta yapılacak. Bir diğer satılık araç ise traktör. Kırıkkale SGK İl Müdürlüğü’nde yapılacak ihalede, 50 bin TL bedelle traktöre müşteri aranacak. Kırklareli’nde 2 Şubat’ta satışa çıkarılacak olan Magırus 80S 1993 model minibüs içinse, 5 bin TL muhammen bedel belirlendi. Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde ise, 2011 model bir taşkır römork satılacak. 12 Şubat’ta yapılacak olan ihalede, römorkun tahmini satış bedeli 27 bin 500 TL olacak. Römork, “Çekici takılı olmadığı için motorunun çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir” notuyla birlikte satılıyor. Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ise, 5 Şubat’ta Mondial marka, 2014 model bir motosiklet için ihaleye çıkacak. Motosikletin muhammen bedeli 2 bin TL olarak belirlendi.İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü de, 17 kalem spor aleti için ihale açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda satışa çıkarılacak ürünler arasında yok yok. Satılacak aletler arasında 5 adet koşu bandının yanı sıra, bir adet shoulder press, bir adet leg curl, iki adet yatay kondisyon bisikleti, bir adet epilasyon aleti, bir adet lux cilt bakım cihazı, bir adet iğneli epilasyon cihazı, bir adet cilt bakım cihazı, bir adet ise liposuction cihazı var. İğneli epilasyon cihazının tahmini satış bedeli 250 TL, cilt bakım cihazınınki bin TL, diğer epilasyon cihazınınki ise 5 bin TL olarak belirlendi. SGK, geçtiğimiz hafta, İstanbul’da bir hava kompresörü için de ihale açtı.SGK’nın borçlularından devralıp satmaya çalıştıkları arasında gayrimenkuller de var. Türkiye’nin birçok ilinde arsa, tarla, konutun yanı sıra, İzmit’te dörtte bir oranında bir fırın da SGK tarafından satılmayı bekliyor. Fırının piyasa değerinin 300 bin TL olduğu, satılacak hissenin ise 75 bin TL bedelinde olduğu öngörülüyor.